Ainda usa destas extensões? Já há torres muito mais modernas e práticas (e vendem-se aos milhões)

Há um momento em que percebemos que a velha extensão lá de casa já não chega para tudo. Entre telemóveis, tablets, portátil, relógio inteligente, colunas e até o aspirador portátil, a verdade é que as tomadas parecem encolher, mas os cabos multiplicam-se.
A boa notícia? Já existem soluções muito mais inteligentes, compactas e seguras. E esta torre de tomadas é prova disso. Esqueça a régua comprida que ocupa metade da secretária. Esta extensão aposta num design vertical em formato torre, que permite ligar vários equipamentos sem ocupar espaço útil.
Com dimensões compactas (12 x 9 x 16,3 cm) e cabo de 2 metros, adapta-se facilmente à sala, quarto, escritório ou zona de entretenimento. E depois há o detalhe que faz mesmo a diferença: 12 ligações num único equipamento.
- 8 tomadas AC
- 3 portas USB-A
- 1 porta USB-C
Ou seja: pode carregar telemóveis, tablets e gadgets diretamente por USB, sem precisar de transformadores.
Menos confusão, mais organização
Num mundo onde tudo precisa de bateria, ter portas USB integradas é quase obrigatório. Esta torre permite carregamento rápido (USB-A 5V/2,4A e USB-C 5V/3,1A), ideal para quem quer a secretária mais limpa e funcional.
E há outro pormenor que facilita a rotina: um interruptor principal. Basta um clique para desligar tudo ao mesmo tempo — prático quando sai de casa ou vai dormir. (Nota: o interruptor não controla as portas USB.)
Segurança reforçada (sem complicações técnicas)
Apesar de não ser preciso entrar em grandes especificações, há algo importante: esta extensão foi pensada para proteger os seus equipamentos.
Conta com:
- Proteção contra picos de tensão (1700 J)
- Sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito
- Materiais ignífugos
- Certificação FCC e RoHS
Na prática? Mais tranquilidade quando liga equipamentos de maior potência.
O que dizem os utilizadores?
As avaliações são um dos pontos mais fortes deste produto. E as opiniões falam por si: "Tem mais tomadas do que você jamais precisará e, ainda assim, é muito compacto. As portas USB parecem carregar muito rápido e fica bem na mesa", escreveu um cliente. "O design vertical poupa espaço, o cabo de 2 metros oferece amplo alcance e o interruptor principal é um bónus para desligar tudo de uma vez", defendeu outro consumidor.
Organização, rapidez de carregamento e poupança de espaço são os elogios mais repetidos. Vale a pena trocar a sua extensão antiga? Estas são as vantagens:
- Mais dispositivos ligados ao mesmo tempo
- Menos adaptadores espalhados
- Mais organização na secretária
- Mais segurança elétrica
Num cenário onde cada casa tem cada vez mais gadgets, esta torre parece ser uma resposta natural à evolução tecnológica.
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.