Ainda usa destas extensões? Já há torres muito mais modernas e práticas (e vendem-se aos milhões)

Este artigo pode conter links afiliados*

Desconto de 134€: esta televisão com 4K nunca esteve tão barata

Há um momento em que percebemos que a velha extensão lá de casa já não chega para tudo. Entre telemóveis, tablets, portátil, relógio inteligente, colunas e até o aspirador portátil, a verdade é que as tomadas parecem encolher, mas os cabos multiplicam-se.

A boa notícia? Já existem soluções muito mais inteligentes, compactas e seguras. E esta torre de tomadas é prova disso. Esqueça a régua comprida que ocupa metade da secretária. Esta extensão aposta num design vertical em formato torre, que permite ligar vários equipamentos sem ocupar espaço útil.

Com dimensões compactas (12 x 9 x 16,3 cm) e cabo de 2 metros, adapta-se facilmente à sala, quarto, escritório ou zona de entretenimento. E depois há o detalhe que faz mesmo a diferença: 12 ligações num único equipamento.

8 tomadas AC

3 portas USB-A

1 porta USB-C

Ou seja: pode carregar telemóveis, tablets e gadgets diretamente por USB, sem precisar de transformadores.

COMPRE AQUI COM 44% DESCONTO

Menos confusão, mais organização

Num mundo onde tudo precisa de bateria, ter portas USB integradas é quase obrigatório. Esta torre permite carregamento rápido (USB-A 5V/2,4A e USB-C 5V/3,1A), ideal para quem quer a secretária mais limpa e funcional.

E há outro pormenor que facilita a rotina: um interruptor principal. Basta um clique para desligar tudo ao mesmo tempo — prático quando sai de casa ou vai dormir. (Nota: o interruptor não controla as portas USB.)

Segurança reforçada (sem complicações técnicas)

Apesar de não ser preciso entrar em grandes especificações, há algo importante: esta extensão foi pensada para proteger os seus equipamentos.

Conta com:

Proteção contra picos de tensão (1700 J)

Sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito

Materiais ignífugos

Certificação FCC e RoHS

Na prática? Mais tranquilidade quando liga equipamentos de maior potência.

O que dizem os utilizadores?

As avaliações são um dos pontos mais fortes deste produto. E as opiniões falam por si: "Tem mais tomadas do que você jamais precisará e, ainda assim, é muito compacto. As portas USB parecem carregar muito rápido e fica bem na mesa", escreveu um cliente. "O design vertical poupa espaço, o cabo de 2 metros oferece amplo alcance e o interruptor principal é um bónus para desligar tudo de uma vez", defendeu outro consumidor.

Organização, rapidez de carregamento e poupança de espaço são os elogios mais repetidos. Vale a pena trocar a sua extensão antiga? Estas são as vantagens:

Mais dispositivos ligados ao mesmo tempo

Menos adaptadores espalhados

Mais organização na secretária

Mais segurança elétrica

Num cenário onde cada casa tem cada vez mais gadgets, esta torre parece ser uma resposta natural à evolução tecnológica.

COMPRE AQUI COM 44% DESCONTO

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.