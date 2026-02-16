Facebook Instagram
Ainda usa destas extensões? Já há torres muito mais modernas e práticas (e vendem-se aos milhões)

Já existem soluções muito mais inteligentes, compactas e seguras. E esta torre de tomadas é a mais vendida da Amazon
IOL
Há 2h e 36min

Este artigo pode conter links afiliados*

Há um momento em que percebemos que a velha extensão lá de casa já não chega para tudo. Entre telemóveis, tablets, portátil, relógio inteligente, colunas e até o aspirador portátil, a verdade é que as tomadas parecem encolher, mas os cabos multiplicam-se.

A boa notícia? Já existem soluções muito mais inteligentes, compactas e seguras. E esta torre de tomadas é prova disso. Esqueça a régua comprida que ocupa metade da secretária. Esta extensão aposta num design vertical em formato torre, que permite ligar vários equipamentos sem ocupar espaço útil.

Com dimensões compactas (12 x 9 x 16,3 cm) e cabo de 2 metros, adapta-se facilmente à sala, quarto, escritório ou zona de entretenimento. E depois há o detalhe que faz mesmo a diferença: 12 ligações num único equipamento.

  • 8 tomadas AC
  • 3 portas USB-A
  • 1 porta USB-C

Ou seja: pode carregar telemóveis, tablets e gadgets diretamente por USB, sem precisar de transformadores.

Menos confusão, mais organização

Num mundo onde tudo precisa de bateria, ter portas USB integradas é quase obrigatório. Esta torre permite carregamento rápido (USB-A 5V/2,4A e USB-C 5V/3,1A), ideal para quem quer a secretária mais limpa e funcional.

E há outro pormenor que facilita a rotina: um interruptor principal. Basta um clique para desligar tudo ao mesmo tempo — prático quando sai de casa ou vai dormir. (Nota: o interruptor não controla as portas USB.)

Segurança reforçada (sem complicações técnicas)

Apesar de não ser preciso entrar em grandes especificações, há algo importante: esta extensão foi pensada para proteger os seus equipamentos.

Conta com:

  • Proteção contra picos de tensão (1700 J)
  • Sistema de corte automático em caso de sobrecarga, sobreaquecimento ou curto-circuito
  • Materiais ignífugos
  • Certificação FCC e RoHS

Na prática? Mais tranquilidade quando liga equipamentos de maior potência.

O que dizem os utilizadores?

As avaliações são um dos pontos mais fortes deste produto. E as opiniões falam por si: "Tem mais tomadas do que você jamais precisará e, ainda assim, é muito compacto. As portas USB parecem carregar muito rápido e fica bem na mesa", escreveu um cliente. "O design vertical poupa espaço, o cabo de 2 metros oferece amplo alcance e o interruptor principal é um bónus para desligar tudo de uma vez", defendeu outro consumidor. 

Organização, rapidez de carregamento e poupança de espaço são os elogios mais repetidos. Vale a pena trocar a sua extensão antiga? Estas são as vantagens:

  • Mais dispositivos ligados ao mesmo tempo
  • Menos adaptadores espalhados
  • Mais organização na secretária
  • Mais segurança elétrica

Num cenário onde cada casa tem cada vez mais gadgets, esta torre parece ser uma resposta natural à evolução tecnológica.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

