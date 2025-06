Estas extensões de cabelo com clipes são feitas de cabelo verdadeiro e permitem mudar de visual em segundos

Este artigo pode conter links afiliados*

Já chegaram os dias de calor, as festas ao ar livre e os penteados apanhados. E se há altura perfeita para experimentar um novo visual, é esta. Estas extensões destacam-se por serem feitas com cabelo humano — o que lhes dá um brilho mais natural, um toque mais suave e permite o uso de modeladores como alisadores ou babyliss.

Estão disponíveis em vários tons e comprimentos, desde os mais escuros aos loiros com madeixas, e vendem-se aos milhares na Amazon. As extensões ão aplicadas com ganchos (clips), o que facilita muito o processo, sem colas nem químicos agressivos, o que também as torna uma opção mais saudável para o cabelo.

Por serem removíveis, não danificam os fios naturais e podem ser usadas apenas quando quiser, seja para dar volume num apanhado, comprimento extra para tranças ou um toque diferente num rabo-de-cavalo. Uma utilizadora escreveu: “Usei num casamento e toda a gente pensou que era o meu cabelo”. Outra cliente mencionou que as levou para férias e adorou poder mudar de visual com pouco esforço.

Os preços variam consoante o comprimento e a cor, mas continuam a ser mais acessíveis do que muitos cabeleireiros. Segundo as críticas, a relação qualidade-preço compensa: “Fiquei surpreendida com a textura e o aspeto, é mesmo cabelo de verdade. Já tive outras e estas são, de longe, as melhores.” E com o verão a chamar por cabelos soltos, tranças longas ou madeixas com movimento, é fácil de perceber porque é que cada vez mais pessoas optam por este tipo de extensões.

