Está a cumprir a função ou só a fazer ruído? Teste o extrator da casa de banho com este truque

O extrator de ar é fundamental para eliminar a humidade e odores na casa de banho, prevenindo problemas como mofo e bolor. No entanto, a acumulação de pó pode implicar no seu funcionamento.

Para garantir o bom funcionamento do equipamento, um criador de conteúdos de dicas de limpezas, Brandon Pleshek, partilhou um vídeo com uma dica para avaliar o poder de sucção do extrator, que passa por atirar uma toalhita ou pano leve para o aparelho e verificar se cai ou se a sucção mantém o papel no dispositivo.

Se cair, o influencer recomenda limpá-lo, ação que deve fazer uma a duas vezes por ano e com água morna e detergente neutro.

Para isso, basta tirar o extrator de ar da parede e usar um aspirador ou pano para remover o pó. Se necessário, lave as peças com água morna e detergente neutro e esfregue com uma escova de limpeza. Com a limpeza regular, prolonga-se assim a utilização do extrator e mantém-se o ambiente da casa de banho saudável e confortável.

Veja o vídeo na íntegra, passo a passo: