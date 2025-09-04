Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita

Este bolo é perfeito para servir como sobremesa especial ou para transformar um lanche da tarde num momento requintado.
A combinação do sabor fresco da groselha com a doçura suave do chocolate branco resulta num contraste irresistível.
Ingredientes
- 200gr farinha;
- 125gr açúcar;
- 1 c. chá fermento;
- 4 ovos;
- 3 c. sopa manteiga;
- 150ml xarope groselha;
- 100gr chocolate branco.
Preparação
1. Numa taça junte a farinha, o açúcar, o fermento em pó, os ovos, a manteiga amolecida e o xarope de groselha. Envolva os ingredientes até obter uma massa homogénea.
2. Verta o preparado do bolo para uma forma de bolo inglês. Leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.
3. Cubra o bolo com o chocolate branco derretido.
Redes sociais:
Site: www.fabiobelo.pt