Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita

Bolo de groselha com cobertura de chocolate branco, uma receita simples, prática e incrivelmente saborosa

Fábio Belo
Hoje às 17:28
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância

Este bolo é perfeito para servir como sobremesa especial ou para transformar um lanche da tarde num momento requintado.

A combinação do sabor fresco da groselha com a doçura suave do chocolate branco resulta num contraste irresistível.

Ingredientes

  • 200gr farinha;
  • 125gr açúcar;
  • 1 c. chá fermento;
  • 4 ovos;
  • 3 c. sopa manteiga;
  • 150ml xarope groselha;
  • 100gr chocolate branco.

Preparação

1. Numa taça junte a farinha, o açúcar, o fermento em pó, os ovos, a manteiga amolecida e o xarope de groselha. Envolva os ingredientes até obter uma massa homogénea. 

2. Verta o preparado do bolo para uma forma de bolo inglês. Leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.

3. Cubra o bolo com o chocolate branco derretido.

 

