Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita

Este bolo é perfeito para servir como sobremesa especial ou para transformar um lanche da tarde num momento requintado.

A combinação do sabor fresco da groselha com a doçura suave do chocolate branco resulta num contraste irresistível.

Ingredientes

200gr farinha;

125gr açúcar;

1 c. chá fermento;

4 ovos;

3 c. sopa manteiga;

150ml xarope groselha;

100gr chocolate branco.

Preparação

1. Numa taça junte a farinha, o açúcar, o fermento em pó, os ovos, a manteiga amolecida e o xarope de groselha. Envolva os ingredientes até obter uma massa homogénea.

2. Verta o preparado do bolo para uma forma de bolo inglês. Leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.

3. Cubra o bolo com o chocolate branco derretido.

