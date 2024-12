OPINIÃO I A saída injusta do João Ricardo  

A primeira expulsão recaiu sobre o João Ricardo, uma expulsão muito injusta. Já disse uma vez, e voltar a dizê-lo, quer se goste o ou não, o João despertou coisas boas e coisas más no público deste o primeiro dia. Entregou-nos conteúdo. Mexeu com casa. Não digo que deveria ser o grande vencedor, mas merecia um lugar na final. Arrisco-me a dizer que merecia um segundo ou terceiro lugar. O João foi contracena do Diogo e do Léo.

O Maycon, o segundo expulso da noite, já deveria ter saído há muito tempo. Chegou onde chegou a reboque da Renata. Para mim em momento algum se soube destacar no jogo. Em muitos situações foi um jogador reles, e ele provou isso ao só se ter despedido da Renata.

Se perguntar se este é o meu top cinco, responde-lhe que não é. Para mim os cinco finalistas seriam o João, o Diogo, o Léo, a Renata e Gonçalo. Porque tiraria a Margarida da equação? A Margarida cresceu no jogo enquanto pessoa, e neste jogo queremos jogadores. Termino este último comentário perguntando-lhe quem vai ser o grande o vencedor? O Gonçalo? O Diogo Alexandre?