OPINIÃO I A casa pegou fogo e chamaram o bombeiro Eduardo Ferreira

As portas da casa voltaram a abrir-se, sim, porque aparentemente são portas giratórias, e desta vez foi para deixar entrar aquele que já era praticamente um membro honorário da casa desde o dia 1: Eduardo Ferreira. O bombeiro de 40 anos mais famoso do país, porque claro, Portugal inteiro estava em pulgas pela sua entrada, como se estivéssemos à espera da cura para a insónia.

Desde a estreia que o público, e, mais importante ainda, a TVI, aguardava pelo Dudu. Acho que a última vez que o público demonstrou este tipo de entusiasmo por alguém foi no Big Brother Famosos de 2022, quando Bruno de Carvalho era o messias televisivo do momento. Coincidência ou não (claro que não é…), Dudu e Bruno estão agora lado a lado nesta edição.

A entrada do novo concorrente foi digna de um Óscar (ou de uma novela da TVI, vá). A começar pela cara de espanto da sempre contida Catarina Miranda. Ora, não me venham com histórias: não foi a surpresa da entrada que a abalou, foi o saber que lhe chegou concorrência a sério, daqueles que o público realmente gosta. E isso, para alguém viciado em protagonismo como ela, deve ter caído como uma unha de gel partida.

Vamos recordar que a mesma Miranda, quando andava por aí a brincar aos comentadores sociais noutro canal, rasgava o Eduardo como quem rasga recibos verdes mal pagos. Agora tem-no ali, em carne e osso, a dois palmos de distância. E tudo indica que ele não vai perder tempo a oferecer chá... vai servir logo o jantar com direito a confronto frontal.

A cereja no topo do bolo? A Maria Botelho Moniz pediu ao Eduardo para se apresentar. E em menos de 30 segundos, o homem conseguiu desarmar toda a casa ao anunciar que estava ali por ser um dos herdeiros de Marco Paulo. Uma entrada com classe, ironia e, acima de tudo, consciência do circo em que se meteu.

Confesso que estou curioso, não ao ponto de perder noites de sono, mas curioso. O Dudu promete agitar as águas da casa mais vigiada do país. E quem sabe? Talvez até venha a ensinar aos outros concorrentes como se apaga um fogo... metafórico, claro. Porque os reais, esses, acho que só mesmo cá fora.