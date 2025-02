OPINIÃO I A saída injusta da Joana Sobral

Na gala de sábado a Agnes e a Diana Lopes foram as convidadas da Voz para o salão de chá, e comentarem tudo. A Agnes pôs o dedo na ferida e fez com que o João ficasse apertadinho. É que o João está muito apagadinho no jogo e não se vê a fazer nada. Estará o João a ganhar raízes e a tornar-se numa planta?

Acho que a Vânia está na edição errada, ou ficou parada no tempo. O tipo de jogo que tem já não faz sentido nos realities shows de agora. É verdade que mexe com a casa, ou melhor, só bate de frente com a Inês. Mas a Vânia enquanto concorrente baixa muito o nível e é extremamente mal-educada.

Onde anda o Miguel intempestivo que revolucionou os realities shows em 2022? Onde anda o grande vencedor do Big Brother 2022? Estará o Miguel a perder qualidades de jogador implacável? A mim parece-me que está a tentar a limpar a imagem da péssima prestação que teve no Desafio Final do ano passado. Estava à espera de mais por parte do Miguel.

A Inês foi a grande vencedora do Big Brother 2024, e prepara-se para levar o caneco do Desafio Final. Não há um jogador como ela. Ela merece ganhar este jogo. Nada e ninguém a intimida. É frontal, e tem uma capacidade de jogo incrível. Entre quem entrar, que a Inês não perde destaque no jogo, e só ganha terreno.

Ainda estou em choque com a expulsão da Joana Sobral. A Joana deu tido por tudo desde o primeiro dia. Foi protagonista neste jogo, e por isso foi muito injusto a sua expulsão. Era mais do que sabido que a Inês seria a primeira salva, e sempre pensei que a expulsão recaísse sobre a Margarida, mas poderiam ter expulsado o João.

Estou muito curiosos para ver dinâmica da casa com a entrada das mães da Vânia e da Joana Diniz. Acho, que a mãe da Joana vai mesmo para se divertir, já a mãe da Vânia vai pegar fogo à casa.