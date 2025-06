OPINIÃO I Finalistas à vista!

Calce as havaianas e prepare-se para o samba: com voos a este preço, vamos ao Brasil!

Esta semana, os concorrentes vão dar tudo por tudo, ou, vá, o que ainda lhes resta, para alcançar o glorioso primeiro lugar e embolsar aquele modesto cheque de 100 mil euros. Um trocadinho jeitoso por uns meses a viver de gritos, intrigas e sprints até ao confessionário.

Entretanto, a amazide entre o Luís e a Carina chegou ao fim. Que choque, não é? Porque, como todos sabemos, quem é amigo do Luís não pode ter vida própria. É um exclusivo: amizade com cláusula de exclusividade emocional. Claro que quem ficou a perder foi a Carina perdeu um amigalhaço e, aparentemente, também a noção. E lá estava o Manuel Rodrigues, com a pontaria de sempre, a meter-se ao barulho. Se foi para se destacar ou só para baralhar a cabeça ao Luís? Mistério digno de um thriller de domingo à tarde.

Agora, segurem-se: a Carolina e o Luís estão a dar-se bem. Uau. Que reviravolta. Mas, sejamos honestos, isto cheira a estratégia que tresanda. A Carolina viu ali uma oportunidade dourada de colar-se ao protagonista do caos e pensou “por que não?”. Já o Luís, claro, não perdeu tempo em fazer ciúmes à Carina, maturidade emocional nível 3000.

Dos nomeados, surpresa das surpresas: o Luís foi o primeiro a ser salvo. Inesperado como um pequeno-almoço no confessionário. E quem é que foi expulso? A Carina. A Carolina, essa, ficou a rir-se para o espelho. Ao afastar-se do Luís, a Carina basicamente cavou a sua própria cova televisiva, mesmo ali a dois passos da final. É caso para dizer: morreu na praia, sem sequer molhar os pés.

E agora temos os finalistas: Luís, Manuel Rodrigues, Diogo, Carolina e Lisa. Um deles vai levar o caneco para casa, e aposto que até já têm o discurso pronto no bolso, com direito a lágrima no canto do olho e tudo. Para mim, quem vai ganhar isto? Claramente o Luís. Porque neste reality show, quem grita mais, ganha mais.

E vocês, quem acham que leva o prémio?