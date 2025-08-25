Facebook Instagram

OPINIÃO I Jéssica sobe ao trono, Afonso perde o gás e Kina cai pelo caminho

A pouco mais de duas semanas da grande final, o jogo dá uma volta de 180 graus e, de repente, todos são protagonistas

Fábio Belo
Ontem às 12:25
Maria Botelho Moniz deslumbrante em mais uma gala do Big Brother Verão. Fotos: Instagram
Milagre! Há anos que não tínhamos uma edição sem plantas a decorar os cantos, e agora não sobra nem um vaso de plástico no Big Brother Verão. O jogo está ao rubro, cada concorrente quer brilhar, mesmo que para isso tenha de passar por cima de tudo e todos.

Finalmente, o triângulo amoroso Afonso–Miranda–Jéssica chegou ao fim. Já era tempo. Ontem, a Jéssica mostrou-se absolutamente tranquila em relação ao pseudo-romance da Miranda com o Afonso. Zero dramas, zero lágrimas. Nota-se que está-se nas tintas, para não dizer outra coisa menos simpática, e ainda bem. Aliás, convém elogiar: desde o primeiro dia mostrou-se uma mulher de coragem. Foi humilhada, rebaixada, e mesmo assim manteve-se firme, sem nunca descer do salto. Esta novela já estava a cheirar a mofo; sem graça, repetitiva e, claro, constantemente empurrada para o centro das atenções como se fosse uma grande história de amor.

E já que falamos da Jéssica: sem grande surpresa, foi a primeira salva da noite. Surpresa? Nenhuma. Não só pelo tédio que foi o tal triângulo, mas porque cresceu imenso como jogadora. Soube marcar posição e tornou-se claramente de primeira linha. Não merece apenas ir à final, merece ser a vencedora.

E, como disse no início, o jogo muda num piscar de olhos. Para espanto geral, o Viriato foi o segundo salvo. Confesso que estava pronto para o ver sair pela porta pequena. Mas não: o homem não é planta, dá opinião, sabe quando se destacar, e o público está a dar-lhe crédito.

Já o Afonso, que em tempos foi dos primeiros salvos, desta vez foi o terceiro e esteve por um fio. Pergunta que se impõe: estará a perder gás? Parece-me que sim, e cheira-me que a final vai ser só um sonho de verão para ele.

E por fim, a Kina. A concorrente expulsa da noite. Gostava de a ver como finalista, admito. Mas pronto, é vida. Não é segredo que vinha a perder a preferência do público semana após semana. E no Big Brother, como na vida, quem dorme… é varrido.

