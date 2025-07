OPINIÃO I Kina no Comando, Jéssica no Salto e Miranda a Espalhar Magia

Nem me espanta, tendo em conta que o lote de concorrentes desta edição que é um verdadeiro cocktail de emoções… e claro, também há ali umas plantinhas a enfeitar, para compor o cenário.

Começo já pela grande surpresa da noite: a salvação estrondosa da Catarina Miranda. Juro que fiquei pasmado, quase me caiu o comando da mão. Não estava à espera. Sempre pensei que fosse a Kina a primeira a ser salva. Justificações para este fenómeno? Olhem, só consigo imaginar os antigos colegas da Miranda, lá do canal onde trabalhava, a votar em massa para ela se manter na casa. Provavelmente para não a terem de aturar no emprego, um sacrifício pelo bem comum, no fundo.

A noite também ficou marcada pela expulsão da Ana Catharina. Sempre pensei que a coisa fosse entre o Bruno de Carvalho e o Viriato, mas o público decidiu despachar a Ana. E até percebo: a concorrente teve sempre aquele comportamento exemplar… se por exemplar entendermos mau feitio, desrespeito pelos colegas e pelo público. Quem é que já se esqueceu do episódio da semana passada? Ela a jantar, toda descansada, e depois a dormir em plena gala? Classe.

A Kina, que tem conquistado o público, ativou finalmente o seu modo jogadora, e ainda bem. Diz aquilo que tem a dizer, sem medos, que já era altura de alguém naquela casa abrir a boca. E com aquele jeitinho mete os concorrentes no seu devido lugar, como quem não quer a coisa.

Mais uma vez, tenho de tirar o chapéu à Jéssica. Tem passado as passinhas do Algarve na casa mais vigiada do país, mas continua a portar-se como uma senhora, sempre sem descer o salto. É afrontada dia sim, dia não, pela Miranda, e desrespeitada pelo Afonso e pela mesma Miranda, mas continua firme e educada. Um verdadeiro exercício de paciência.

Surpresa das surpresas: a Miranda nomeou diretamente o Afonso. Agora, pergunto-me: será que foi uma jogada de mestre? Ou simplesmente uma jogada tão fraca como aquelas combinações de café da manhã que já ninguém quer comer?

Confesso que estou curioso para ver a liderança do Bruno de Carvalho. Acredito que não lhe vão facilitar a vida, mas também não o estou a ver a ser propriamente um cordeirinho. Aquilo promete.