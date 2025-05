OPINIÃO I Marionetas, tretas e falsas expulsões: A TVI não brinca em serviço

A casa está, de facto, cada vez mais... empolgante. No mesmo sentido em que ver tinta a secar é empolgante. Mais competitiva? Talvez. Mais tóxica? Com certeza. Está ali um ambiente tão saudável quanto uma maratona de reality shows às três da manhã, ótimo para os concorrentes e ainda melhor para quem assiste, claro.

A Solange, numa brilhante missão, dividiu a casa em três grupos: heróis, vilões e marionetas. Sim, uma divisão cheia de critério e lógica... ou não. Até fez um trabalho decente, vá, mas faltou o grupo mais importante: o das Plantas, aqueles que estão ali apenas a consumir oxigénio e ocupar espaço televisivo. O Diogo e o Manuel Cavaco como heróis? Só se for na categoria de “heróis da pasmaceira”. E o Manuel Rodrigues? Claramente nasceu para estar no grupo das marionetas, aquilo encaixava-lhe melhor que um casaco à medida.

Depois temos a Lisa, a Carina e o Igor, carimbados como marionetas por, alegadamente, estarem ao serviço do Luís. Discordo. A Carina, apesar de parecer uma figurante, acordou para a vida e tem jogado sem grandes pirotecnia. A Lisa anda ali a jogar pela calada, é tipo ninja do confessionário. E o Igor? Planta com P maiúsculo. Já lá vamos.

Ontem, como manda a tradição, os "capitães" Renata e Savate abandonaram a casa mais vigiada do país. Entraram há duas semanas, fizeram uma ventania e ala que se faz tarde. Antes de saírem, foram incumbidos de expulsar alguém. Escolheram a Solange entre ela e a Lisa, mas era tudo a fingir. Falsa expulsão, claro. Porque o jogo sem drama não é jogo. Dizem que a escolheram por nunca ter sido nomeada, o que, sejamos honestos, só mostra que a rapariga sabe jogar. Há quem grite muito e faça pouco, e há quem vá sobrevivendo…

Agora, o drama do costume: Luís vs. Nuno. A novela continua, mas já sem enredo. As discussões deles são tão edificantes quanto uma reunião de condomínio. E há limites. Limites esses que já foram ultrapassados, atropelados e deixados para trás. Verbalmente ainda se agridem, só falta passarem à luta greco-romana.

Dos nomeados, Nuno foi o primeiro a ser salvo. Surpresa da noite! Pensei que fosse a Carina a safar-se. Mas vá, o rapaz tem dado show desde que entrou, isso ninguém lhe tira. Já o Igor foi expulso. Planta que é planta acaba sempre por ser arrancada. E bem!

Em noite de gala tivemos de tudo e mais um par de botas. Emoção, berros, nomeações diretas, um festival. E, pasmem-se, Luís, Cavaco e Solange nomeados diretamente. Agora é esperar que o Cavaco vá dar uma volta lá para fora. Ninguém vai sentir a falta dele, a não ser talvez a almofada do sofá onde ele passava o tempo. Com a saída dele, sobra o creme da luta pela vitória: concorrentes com garra (ou pelo menos volume vocal) e 100 mil euros a acenar ao fundo do túnel.