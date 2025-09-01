OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

Na noite de expulsão, Ana Duarte foi a escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Nada de inesperado, não por ser má jogadora, mas porque já andava a dar sinais de cansaço, e até deu a entender várias vezes que já tinha feito a parte dela. Os portugueses, magnânimos como sempre, lá lhe abriram a porta de saída.

A Catarina Miranda foi a primeira a ser salva, sem surpresas… ou quase. Nota-se que anda a perder algum fôlego na preferência do público. Já o Viriato foi o segundo salvo e, curiosamente, tem ganho cada vez mais apoio semana após semana. Não porque seja propriamente um génio da estratégia, mas porque existe uma boa fatia de fãs anti-Miranda que, pelos vistos, votam nele só para a contrariar.

E pronto, o Viriato lá acertou o código do cofre e garantiu o passaporte para a final, merecido, diga-se. Desde a saída do Manuel Melo que vimos nascer um “novo Viriato”: jogador, intriguista, provocador… enfim, tudo o que dá sumo ao programa. Soube marcar terreno e isso, goste-se ou não, é jogo.

No próximo domingo a porta volta a abrir-se para mais um concorrente sair, a poucos dias da finalíssima. Quem será o último expulso? Eu apostava no Afonso. Para mim, os finalistas seriam Jéssica, Catarina Miranda, Bruna e, claro, o já confirmado Viriato.

E agora a pergunta que interessa: quem leva o cheque para casa? A minha aposta é clara, a Jéssica. Merece por todos os motivos e mais alguns: cresceu no jogo, soube destacar-se e transformou-se numa jogadora de primeira linha.