OPINIÃO I O Zé entrou, a Carina saiu e nós ficámos à espera do divórcio

A gala de ontem foi digna de novela mexicana: grandes confrontos, a entrada triunfal do Zé na casa e, claro, a despedida calorosa da Carina. Este reality show está a tornar-se um vício, a cada momento uma reviravolta

Fábio Belo
Há 2h e 42min
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira
Loucura das encomendas perdidas chegou à loja que vende Shein e Temu em Portugal

A novela “Liliana & Fábio” continua a ser o enredo principal do Secret Story. Uns juram que é jogo, outros acreditam que é paixão. Eu cá, jogo não acho que seja… mas convenhamos: se não fosse esta novela, alguém se lembrava do Fábio? Pois.

O Zé, o noivo paciente de Liliana, entrou finalmente na casa. O momento mais esperado do público, comentado, dissecado e julgado nas redes sociais como se fosse um debate nacional. E sim, é verdade: antes de apontarmos o dedo, convinha imaginarmo-nos no lugar do Zé… e até da Liliana. Mas pronto, já tinha dito e repito: a Liliana portou-se mal. Cabia-lhe a ela travar a novela antes de isto descambar em tragédia grega em horário nobre. Estamos todos à espera que o Zé ponha um ponto final na relação… mas ele insiste em não o fazer. Está no seu direito, claro. Só acredito que é uma questão de tempo. Coragem não lhe falta: entrou na casa, expôs-se, e ainda arranjou espaço para uma declaração de amor. Palmas para ele. Agora, a Liliana dizer que não quer trocar “o certo pelo incerto”, entre o noivo e o Fábio, isso sim, fez-me revirar os olhos.

E depois temos o Dylan. Gosto cada vez mais dele. É o concorrente mais sólido desta edição: sabe argumentar, não precisa de pisar ninguém e dá a sua opinião sem rodeios. Ou seja, exatamente aquilo que os outros deviam aprender a fazer.

Já o Pedro Jorge e a Marisa andam a merecer um Óscar. Esconder emoções e sentimentos numa casa daquelas não é para todos. Destaco, outra vez, o Pedro: nasceu para ser jogador. Ponto.

E porque nada é previsível, a Inês foi a primeira salva da noite. Logo a seguir, o Leandro. Depois o Fábio e a Liliana, e por fim, a Carina com a mala na mão. Eu teria votado no Leandro. Será que ele sabe que está no Secret Story? Ou acha que se inscreveu num concurso de comédia, só que sem graça nenhuma?

