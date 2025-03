OPINIÃO I Quem vai ser o grande vencedor?

O Tiago foi primeiro concorrente expulso da noite. Acho que não foi novidade para ninguém, do lote de concorrentes nomeados, o Tiago era o jogador mais fraco. Nesta primeira ronda fiquei admirado pelo Miguel ter sido o primeiro salvo, e não ter sido a Inês.

Os concorrentes tiveram de escolher o jogador que foi menos vezes foi a jogo, na verdade tiveram de escolher aquele que é planta. A escolha recaiu sobre o Ossman, e foi uma escolha muita acertada. Esta semana vimos um Ossman mais interativo, mais solto no jogo, talvez tenha sido a melhor semana deste concorrente, mas só que já foi tarde.

Quem foi o concorrente que deu tudo por tudo? A Inês. Uma jogadora de topo, que é protagonista desde o primeiro dia.

O Ossman foi o segundo corrente expulso da noite, porque quem é planta é irrelevante no jogo. Neste lote de nomeados a Inês foi a concorrente mais votada pelo público, seguindo-se o Miguel.

Quem merece estar na final? A Iury, porque se mostrou jogadora. Mostrou uma nova versão que nos conquistou a todos. O Miguel, quer se goste ou não, é protagonista, e por isso merece estar na final. A Joana Diniz também merece um lugar na final, pela leveza que traz à casa.

O Bruno de Carvalho é protagonista, mas esperava mais. Esperava que mexe-se mais com a casa, e como entrou a meio poderá sair já no sábado. A Daniela foi outra das concorrentes que deu muito ao jogo, mas com entrada do Bruno na casa foi-se perdendo. Um jogador de primeira linha tem de estar sempre a dar o seu melhor.

A uma semana da final quem vai ser o grande vencedor? Para mim sem sombra de dúvida que será a Inês. É concorrente mais completa de sempre. Mexeu com a casa. É sempre protagonista, por isso merece levar, mais uma vez, o cheque para casa.