OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote

A espera acabou: estreou finalmente a tão aguardada nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos

Fábio Belo
Hoje às 12:21
Cristina Ferreira na estreia do Secret Story 9, a 14 de setembro de 2025
O reality show mais secreto do mundo está de regresso à TVI com o maior prémio de sempre: 250 mil euros. Portanto, é de esperar uma competição feroz, até porque, aparentemente, quem ganhar vai mudar de vida para sempre. Ou pelo menos até gastar o dinheiro todo.

À primeira vista, até parece que temos um casting jeitoso. Mas claro, bastou olhar duas vezes para perceber que abundam os egos insuflados, daqueles maiores do que o próprio plasma da sala. E já tenho o meu ódiozinho de estimação: o Fábio Daniel. Sabem aquelas pessoas que, só de as vermos, já nos tiram do sério? Pois. Ele é uma dessas. Acha-se a última bolacha do pacote, esquecendo-se que a última, regra geral, está partida. Para cúmulo, ainda é um amuadinho profissional. Não sei se a casa aguenta com ele, a Carina e a Marisa Susana, duas autênticas "flash barato": falam pelos cotovelos, mas no fim o conteúdo é… nulo.

A Marisa até disse, no vídeo de apresentação, que a filha não queria que ela entrasse. Imagino a felicidade da pobre criança ao descobrir que não só entrou a mãe, mas também o pai. Uma reunião de família em horário nobre. Mas vá, não precisam de ser os grandes vencedores: duas ou três semanas na casa chegam para o objetivo deles, o prémio serve para levar os miúdos à Disney. Prioridades, não é?

Na primeira gala já houve quem se mostrasse com garra: Dylan, Sandro, Fábio, Rui, Ana Cristina, Joana e Vera deixaram claro que estão lá para jogar e não apenas para fazer número. Porque, convenhamos, no Secret Story, quem é planta… acaba regado e esquecido.

Entretanto, a Lídia, autoproclamada bruxa da casa, exibiu logo a sua "boa intuição" e pôs a internet em polvorosa. Metade do país anda agora a googlar como se fazem velas de mel para "adoçar relações". Se resultar, pode ser que até funcione na cozinha lá de casa.

E claro, não faltam os famosos segredos, parte essencial desta novela da vida real. Só que, como sempre, há os bons, os básicos e os ridiculamente banais. Segredos de cortar a respiração? Talvez. Segredos de revirar os olhos? Muitos. O que todos querem mesmo saber é: quem tem um altar de brinquedos sexuais, quem é que conseguiu casar sozinho e, acima de tudo, quem cancelou o casamento por causa da dama de honor.

Os dados estão lançados. A nova temporada desta epopeia televisiva já se começou a desenrolar, envolta em “grande secretismo”. E, pelo andar da carruagem, as primeiras picardias já começaram a ferver. Preparem a pipoca, que isto promete.

