Pão com chouriço acabado de sair do forno? Experimente esta receita caseira

Não há nada melhor do que o cheirinho de pão acabado de sair do forno…e se for com chouriço, ainda sabe melhor. Veja a receita passo a passo:



Ingredientes

300gr farinha;

6gr fermento padeiro;

50gr manteiga amolecida;

2 ovos;

100ml água morna;

150gr chourição.



Preparação