Este pão de alho com queijo faz sucesso em qualquer mesa (e prepara-se em minutos)

Um petisco irresistível que combina sabor e aconchego.

Fábio Belo
Hoje às 12:39
O pão de alho com queijo é um clássico que nunca desilude. Preparado em casa, ganha uma textura fofa por dentro e ligeiramente crocante por fora, com o sabor marcante do alho e o toque cremoso do queijo derretido. Ideal para servir como entrada numa refeição ou simplesmente para partilhar em momentos descontraídos.

Ingredientes

  • 400 g de farinha sem fermento
  • 1 c. chá de fermento de padeiro seco
  • Sal q.b.
  • 300 ml de água morna
  • 3 dentes de alho picados
  • 150 g de queijo ralado
  • Orégãos frescos q.b.

Preparação

  1. Numa taça, misture a farinha, o fermento, o sal e a água. Amasse até obter uma massa homogénea e deixe levedar até dobrar de tamanho.
  2. Molde uma bola de massa e estique-a com as mãos sobre um tabuleiro forrado com papel vegetal.
  3. Polvilhe com os alhos picados, o queijo ralado e finalize com os orégãos frescos.
  4. Leve ao forno, a 200ºC, durante cerca de 40 minutos.


Este pão de alho e queijo é perfeito para partilhar e torna qualquer refeição mais especial. Uma receita prática que conquista sempre quem prova.

