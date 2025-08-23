Este pão de alho com queijo faz sucesso em qualquer mesa (e prepara-se em minutos)

Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita

O pão de alho com queijo é um clássico que nunca desilude. Preparado em casa, ganha uma textura fofa por dentro e ligeiramente crocante por fora, com o sabor marcante do alho e o toque cremoso do queijo derretido. Ideal para servir como entrada numa refeição ou simplesmente para partilhar em momentos descontraídos.

Ingredientes

400 g de farinha sem fermento

1 c. chá de fermento de padeiro seco

Sal q.b.

300 ml de água morna

3 dentes de alho picados

150 g de queijo ralado

Orégãos frescos q.b.

Preparação

Numa taça, misture a farinha, o fermento, o sal e a água. Amasse até obter uma massa homogénea e deixe levedar até dobrar de tamanho. Molde uma bola de massa e estique-a com as mãos sobre um tabuleiro forrado com papel vegetal. Polvilhe com os alhos picados, o queijo ralado e finalize com os orégãos frescos. Leve ao forno, a 200ºC, durante cerca de 40 minutos.



Este pão de alho e queijo é perfeito para partilhar e torna qualquer refeição mais especial. Uma receita prática que conquista sempre quem prova.