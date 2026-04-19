Receitas
Peitos de Frango com Requeijão, Mel e Noz
Peitos de Frango com Requeijão, Mel e Noz

Esqueça o frango seco: esta receita com requeijão e mel é uma verdadeira tentação

Fábio Belo
Há 1h e 25min
Mais 4 sugestões
Sem ideias para os jantares desta semana? Deixamos 5 receitas rápidas e saudáveis
Fofos, aromáticos e viciantes: a receita destes rolos é uma perdição
10 receitas de frango rápidas e económicas que deve ter sempre à mão
Broas com nozes, canela e erva-doce: uma receita que se faz em apenas dois passos

O equilíbrio perfeito entre o salgado do queijo e o doce do mel numa refeição de forno que se prepara em minutos.

A combinação perfeita para uma refeição rápida, saudável e cheia de sabor! Cremoso por dentro, dourado por fora… e aquele toque doce do mel com o crocante da noz.

Ingredientes:

  • 2 peitos de frango

  • 150g de requeijão

  • 50g de miolo de noz portuguesa

  • 1 c. de sopa de mel

  • Sal e pimenta q.b.

Preparação:

  1. Pique grosseiramente as nozes. Numa taça, misture o requeijão, as nozes e o mel até obter um creme.

  2. Corte os peitos de frango ao meio e tempere com sal e pimenta. Cobre com o preparado de requeijão e noz.

  3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180°C, durante cerca de 25 minutos, ou até o frango estar bem cozinhado.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Sem ideias para os jantares desta semana? Deixamos 5 receitas rápidas e saudáveis
Fofos, aromáticos e viciantes: a receita destes rolos é uma perdição
10 receitas de frango rápidas e económicas que deve ter sempre à mão
Broas com nozes, canela e erva-doce: uma receita que se faz em apenas dois passos