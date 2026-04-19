Esqueça o frango seco: esta receita com requeijão e mel é uma verdadeira tentação
Fábio Belo
Há 1h e 25min
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O equilíbrio perfeito entre o salgado do queijo e o doce do mel numa refeição de forno que se prepara em minutos.
A combinação perfeita para uma refeição rápida, saudável e cheia de sabor! Cremoso por dentro, dourado por fora… e aquele toque doce do mel com o crocante da noz.
Ingredientes:
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2 peitos de frango
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150g de requeijão
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50g de miolo de noz portuguesa
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1 c. de sopa de mel
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Sal e pimenta q.b.
Preparação:
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Pique grosseiramente as nozes. Numa taça, misture o requeijão, as nozes e o mel até obter um creme.
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Corte os peitos de frango ao meio e tempere com sal e pimenta. Cobre com o preparado de requeijão e noz.
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Leve ao forno, pré-aquecido a 180°C, durante cerca de 25 minutos, ou até o frango estar bem cozinhado.
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