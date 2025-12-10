Facebook Instagram
Gourmand Awards 2023: Fábio Belo tem um dos melhores livros digitais de receitas do mundo

O livro que lhe valeu esta nomeação é Receitas de Nisa, uma obra que reúne muitas receitas tradicionais do concelho alentejano
IOL
Há 2h e 1min
Fábio Belo lança novo livro dedicado à gastronomia tradicional de Nisa

Fábio Belo, criador de conteúdos gastronómicos e parceiro do IOL, acaba de conquistar um lugar de destaque nos prestigiados Gourmand Awards 2025, onde surge entre os Best Publishers na categoria Digital e-Book. A distinção destaca o impacto do seu trabalho enquanto autor e divulgador da culinária portuguesa, num prémio que celebra os melhores livros de gastronomia do mundo.

O livro que lhe valeu esta nomeação é Receitas de Nisa, uma obra que reúne muitas receitas tradicionais do concelho de Nisa e que rapidamente se tornou uma referência para quem procura autenticidade, memória e sabor. No livro estão presentes pratos marcados pela identidade local, desde as receitas de Carnaval e de Páscoa até às de Casamento, de Natal e tantas outras que faziam parte do quotidiano nisense. É uma viagem completa pelas tradições culinárias de uma região onde a cozinha é também cultura, afeto e preservação de saberes.

Além da autoria do livro, Fábio Belo partilha nas redes sociais e também no IOL e no TVI Player, onde inspira diariamente milhares de seguidores. 

Os Gourmand Awards, considerados os “Óscares dos livros de gastronomia”, distinguem anualmente obras de todo o mundo e são uma referência para chefs, autores, editores e apaixonados por culinária. 

