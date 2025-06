Aproveite a fruta da época e experimente esta receita de bolo de chocolate e cerejas

Prepare-se que a receite de hoje é de comer e chorar por mais, um delicioso bolo de chocolate e cerejas. A receita ideal para servir como sobremesa.

Ingredientes

5 ovos;

200gr chocolate 70%;

3 c. sopa azeite;

3 c. sopa farinha com fermento;

100gr cerejas descaroçadas.

Preparação

1. Separe as gemas das claras, e bata as claras em castelo.

2. Num recipiente junte as gemas, o chocolate derretido, o azeite e a farinha. Envolva os ingredientes.

3. Junte as claras em castelo, e envolva.

4. No fundo de forma forrada de papel vegetal disponha as cerejas. Sobre as cerejas deite a massa do bolo.

5. Leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.