Não perca tempo na cozinha: esta tarte de farinheira e espinafres é super fácil de fazer

Uma tarte fácil de fazer e super saborosa. Espreite a receita

Fábio Belo
Hoje às 15:11
Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

Se procura uma receita simples, com poucos ingredientes e deliciosa tenho a sugestão certa para si, uma tarte de farinheira e espinafres. A tarte perfeita para uma refeição familiar.

Ingredientes

  • 2 farinheiras;
  • 200gr espinafres;
  • 200gr queijo ralado;
  • 6 ovos.

Preparação

1. Num pirex untado com azeite distribua pedaços de farinheira. Sobre as farinheiras disponha os espinafres cozidos e o queijo ralado.

2. Por fim, regue os ingredientes com os ovos batidos. Leve ao forno a 180º, durante 30 minutos.

