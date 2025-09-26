Não perca tempo na cozinha: esta tarte de farinheira e espinafres é super fácil de fazer

Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

Se procura uma receita simples, com poucos ingredientes e deliciosa tenho a sugestão certa para si, uma tarte de farinheira e espinafres. A tarte perfeita para uma refeição familiar.

Ingredientes

2 farinheiras;

200gr espinafres;

200gr queijo ralado;

6 ovos.

Preparação

1. Num pirex untado com azeite distribua pedaços de farinheira. Sobre as farinheiras disponha os espinafres cozidos e o queijo ralado.

2. Por fim, regue os ingredientes com os ovos batidos. Leve ao forno a 180º, durante 30 minutos.