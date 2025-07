Se gosta de pratos práticos e saborosos, este arroz de camarão é para guardar (e repetir)

Delícias de Laranja: a receita perfeita para aproveitar as que tem em casa

Ideal para surpreender num almoço em família ou até num jantar especial, combina a cremosidade do arroz com o sabor intenso do camarão, criando um prato reconfortante e delicioso.

Ingredientes

Azeite;

1 cebola;

3 dentes alhos;

2 c. sopa concentrado de tomate;

150gr arroz basmati;

700ml água (ou caldo marisco);

150gr camarão descascado;

Sal;

Coentros.

Preparação

1. Num tacho deite um fio de azeite, a cebola picada e o alho picado. Deixe refogar.

2. Junte o concentrado de tomate, e envolva. Adicione o arroz, e deixe que frite um pouco.

3. Junte a água, e deixe que o arroz cozinhe.

4. Quando o arroz estiver praticamente cozido, tempere com sal, e adicione o camarão. Deixe cozinhar por 5 minutos.

5. Finalize com coentros picados.