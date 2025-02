Esta tarte de frango, brócolos e queijo de cabra é perfeita para um almoço rápido

As melhores receitas com chocolate

Receitas simples e deliciosas para as refeições do feriado e fim de semana

Tarte de frango, brócolos e queijo de cabra, é uma receita simples e económica que pode ser servida em qualquer momento do dia.



Ingredientes

1 massa de pizza;

125gr brócolos;

200gr frango desfiado;

200gr cubos de bacon;

6 ovos;

150gr queijo de cabra.



Preparação

1. Forre uma forma de tarte com a massa de pizza.

2. Sobre a massa disponha os brócolos, o frango desfiado e os cubos de bacon. Regue os ingredientes com os ovos batidos.

3. Finalize com com rodelas de queijo de cabra. Leve ao forno, a 180º, durante 50 minutos.