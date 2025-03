Tem sobras de massa e carne no frigorífico? Experimente esta receita de massa bolonhesa no forno

Receitas simples e deliciosas para as refeições do feriado e fim de semana

Massa bolonhesa no forno

Esta massa bolonhesa no forno é ótima para aproveitar as sobras de massa e de carne picada que tem no frigorifico. Uma receita simples e prática.

Ingredientes

300gr massa cozida;

500gr carne picada cozinhada (poderá usar sobras);

150gr molho de tomate;

200gr queijo mozzarella ralado .

Preparação