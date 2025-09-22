OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês

Aconteceu tanta coisa que mais parece que já andamos a levar com esta gente há meses. Do romance ao drama, do ódio ao conflito, estes concorrentes têm de tudo para oferecer. São uma verdadeira caixinha de surpresas, daquelas que tanto pode sair um presente como uma bomba-relógio. O casting está ótimo, isso é cada vez mais notório. Ah, e convém não esquecer que há 250 mil euros em jogo.

Logo no arranque, tivemos a desistência relâmpago do Fábio Daniel, que abandonou o programa em menos de 24 horas. Motivo? Não aguentou a pressão. Na gala de estreia brilhou, e de que maneira, mas depois, puff, desapareceu. Isto de ser protagonista afinal cansa, não é?

Durante esta primeira semana, alguns concorrentes souberam agarrar bem as luzes da ribalta: Pedro Jorge, Liliana, Lídia, Fábio, Marisa Susana, Mariana e Ana. Todos eles têm personalidades que enchem o espaço… às vezes até demais. Mas quem roubou mesmo a cena foi o Dylan. Desde o primeiro dia que mostrou ao que vinha. Uma semana e já se apresenta como jogador de peso.

Agora, vamos à novela Liliana. Ela incendiou as redes sociais e tornou-se no assunto do momento. Excedeu-se, claro está, mas nada que um noivo cá fora não complique ainda mais. E não, não me venham com a desculpa de que o Fábio é que tomou sempre a iniciativa, bastava ela travar, mas não travou. Sabem o que seria giro? O Zé, o noivo, entrar na casa. Aí sim, tínhamos faísca suficiente para incendiar o parquinho. Já a rivalidade entre Liliana e Marisa Susana… puro entretenimento. A Marisa Susana não é nada má a picar miolos, e a Liliana cai que nem uma pêra madura. É um ódiozinho de estimação delicioso de se ver, que até já rendeu barraco em plena gala.

Entretanto, os quatro nomeados tiveram de apontar o dedo ao concorrente que ficou aquém das expectativas. A escolhida foi a Inês, que acabou por ser a menos relevante da semana. Não é planta, vá, mas entre tanta figura ruidosa, ficou claramente apagada.

Na gala, Pedro Jorge foi o primeiro salvo da noite, sem grande surpresa, já que mostrou ser um bom jogador. Para mim, o segundo salvo teria sido o Dylan, não a Bruna. Nada contra a Bruna, mas convenhamos: o Dylan brilhou desde o minuto zero. No fim, os portugueses decidiram expulsar o Bruno Miguel. Também sem surpresas, já que era o que menos se destacou no lote.