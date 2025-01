OPINIÃO I Os protagonistas do Secret Story - Desafio Final

Na gala de sábado a Voz inaugurou o salão de chá da casa mais vigiada do país, que marcou o regresso do Diogo Alexandre e da Renata ao Secret Story. A noite foi de grande expectativa com o regresso desta dupla de peso. Uma coisa é certa, o comentário dos ex-concorrentes deu que muito que falar e casa ficou num verdadeiro alvoroço. O Diogo, como sempre, mostrou a sua boa visão de jogo com os comentários, a Renata foi ela mesmo, disparou em todas as direções.

A Inês, o Afonso e o David são os grandes protagonistas deste jogo. Acho que Inês já não nos surpreende com a sua tática de jogo, que por vezes torna-se insuportável, mas na verdade nós gostamos dela assim. O Afonso tem sido uma grande surpresa e tem-se destacado, e muito, neste jogo. Tem-se mostrado um grande jogador. O David entrega-nos conteúdo, mexe com a casa e é a pedra no sapato de muita gente.

A Joana Sobral também é protagonista, mas está um pouco apagada. Talvez porque ainda não se conseguiu enquadrar neste lote de concorrentes. Mas já sabemos, quem não se destaque num Desafio Final, rapidamente sai de cena.

Sim, vou falar novamente da Sandrina. É animada, e até cómica, mas o que interessa isso, num jogo onde se querem grandes jogadores? Já o disse, e volto a dizer, a Sandrina não é concorrente para um Desafio Final. Não tem capacidade de argumentação, o jogo dela é zero. Está só ali a passar uns dias de férias. Só isso!

Cláudio Alegre foi o concorrente expulso. Não me surpreendeu, e era expectável. Numa chapa onde estavam os melhores concorrentes desta edição, o Cláudio não tinha hipótese. Falo por mim, nunca dei conta da presença dele na casa.