"Nunca poderei estar do lado de um violador": famosa atriz portuguesa recorda relação com Fábio Paim e faz declarações 'explosivas'

Sara Norte comentou a acusação de violação de que Fábio Paim é alvo e recordou a relação amorosa que manteve com o antigo futebolista. A atriz garantiu que nunca viveu situações de violência durante o namoro, mas sublinhou que a sua experiência pessoal não determina o desfecho do processo judicial.

“Posso dizer que, enquanto ele esteve comigo, relativamente a mim, nunca teve qualquer tipo de atitude nem violenta, nem nada desse género”, afirmou a atriz no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, transmitido na terça-feira, 27 de outubro.

Durante o comentário, Sara Norte recordou também a forma como foi recebida pela família do antigo jogador. Ainda assim, fez questão de distinguir as memórias que guarda da relação das acusações que estão agora em análise pela Justiça.

“Mas, se algum dia ele for declarado culpado, eu nunca poderei estar do lado de um violador”, afirmou.

Sara Norte defende que cabe ao tribunal decidir

A atriz mostrou-se cautelosa quanto ao caso e manifestou preferência por não aprofundar o assunto publicamente. Para Sara Norte, será o tribunal a avaliar os factos e a determinar se existe responsabilidade criminal.

“Eu não vou estar aqui a dar grandes declarações, acho que o que terá de ser, será o tribunal a decidir, porque é a instância para o fazer”, declarou no programa da SIC Caras.

As declarações surgem depois de ter sido conhecida a acusação do Ministério Público contra Fábio Paim, que deverá responder em tribunal por três crimes relacionados com factos alegadamente ocorridos em Faro, em abril de 2023.

Fábio Paim acusado de três crimes

O antigo futebolista foi acusado pelo Ministério Público de violação, violação de domicílio e dano, num processo relacionado com uma ocorrência numa habitação partilhada por estudantes universitárias, em Faro.

De acordo com a informação divulgada pelo Observador, que cita notícias anteriormente avançadas pela TVI e pelo Correio da Manhã, os factos remontam à madrugada de 20 de abril de 2023. A acusação descreve uma alegada entrada forçada na habitação e uma agressão sexual.

Fábio Paim terá sido posteriormente identificado no âmbito da investigação, que incluiu a recolha de vestígios biológicos e depoimentos de testemunhas, segundo a informação publicada sobre o processo.

O antigo jogador já reagiu às acusações e negou os factos que lhe são imputados, de acordo com declarações divulgadas na comunicação social.

O julgamento está marcado para 18 de novembro de 2026. Será nessa fase que o tribunal irá apreciar a prova e ouvir as partes, no âmbito do processo judicial.

Até existir uma condenação definitiva, Fábio Paim beneficia da presunção de inocência, um princípio consagrado no artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa.