Alegada violação, agressões e invasão de propriedade: Fábio Paim vai a tribunal após ser acusado de vários crimes

O antigo futebolista é acusado pelo Ministério Público de violação, dano e violação de domicílio, num caso relacionado com uma estudante universitária. Os factos terão ocorrido em abril de 2023.

Fábio Paim, antigo futebolista formado no Sporting, foi acusado pelo Ministério Público de violação, dano e violação de domicílio, num processo relacionado com acontecimentos alegadamente ocorridos em Faro, em abril de 2023. O julgamento está marcado para 18 de novembro de 2026, segundo noticiou o Observador.

De acordo com a informação divulgada pelo jornal, a alegada vítima é uma estudante universitária que teria cerca de 20 anos à data dos factos. A acusação sustenta que o antigo jogador entrou à força num apartamento partilhado por estudantes universitárias.

O que aconteceu em Faro, segundo a acusação?

Os factos remontam à madrugada de 20 de abril de 2023. Segundo a descrição da acusação publicada pelo Observador, Fábio Paim terá entrado à força no apartamento e tentado aceder a um dos quartos.

A mesma notícia relata que a estudante terá confrontado o homem e que, antes da alegada violação, terá sido alvo de agressões físicas. Ainda de acordo com a informação divulgada, o antigo futebolista terá tentado entrar noutros quartos da habitação, acabando por abandonar o local depois de ser impedido por outros moradores.

Estas circunstâncias correspondem à versão dos factos apresentada no âmbito da acusação e terão de ser apreciadas pelo tribunal durante o processo.

Que provas são referidas na investigação?

Segundo as notícias publicadas sobre o caso, a investigação terá permitido identificar Fábio Paim através de vestígios biológicos encontrados na roupa da alegada vítima, descritos como compatíveis com o perfil genético do antigo futebolista.

A investigação terá contado também com testemunhos de pessoas que poderão ajudar a esclarecer as circunstâncias em que os factos ocorreram.

A relevância destes elementos, bem como a restante prova produzida, terá de ser avaliada judicialmente. A existência de uma acusação não significa que a responsabilidade criminal do arguido esteja demonstrada.

Quando começa o julgamento de Fábio Paim?

De acordo com o Observador, o julgamento está marcado para 18 de novembro de 2026. O antigo futebolista terá sido interrogado pela Polícia Judiciária e constituído arguido no âmbito da investigação.

Fábio Paim responde, neste processo, por três crimes: violação, dano e violação de domicílio. Até à data desta publicação, as fontes consultadas não indicam a existência de uma condenação neste caso.

O antigo jogador beneficia da presunção de inocência até ao trânsito em julgado de uma eventual decisão condenatória.

Quem é Fábio Paim?

Fábio Paim destacou-se ainda jovem na formação do Sporting, tendo sido apontado como uma das grandes promessas do futebol português. Ao longo da carreira, representou vários clubes, em Portugal e no estrangeiro, mas não alcançou o percurso profissional que chegou a ser antecipado durante a formação.

Nos últimos anos, tornou-se também conhecido pela participação em programas de entretenimento televisivo. O processo relacionado com os acontecimentos de Faro é distinto de um caso anterior na Lituânia, no qual Fábio Paim foi absolvido de uma acusação de violação, em 2015, segundo noticiou então o jornal Record.

Até ao momento, não foi possível confirmar uma reação pública do antigo futebolista ou dos seus representantes legais às acusações agora divulgadas.