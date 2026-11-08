"Nem foi a miúda que me acusou": Fábio Paim quebra silêncio sobre processo de violação

Fábio Paim garante estar inocente no processo em que responde por suspeitas de violação, violação de domicílio e dano, num caso ocorrido em Faro, em 2023. Em declarações à TV 7 Dias, o antigo futebolista contestou a interpretação dos vestígios de ADN que levaram à sua identificação e fez uma revelação sobre a alegada vítima.

Fábio Paim decidiu falar sobre o processo judicial que o levou a ser acusado de violação de uma estudante universitária, em Faro. O antigo futebolista, de 38 anos, foi contactado pela revista TV 7 Dias e garantiu estar inocente, contestando os elementos que sustentam a acusação do Ministério Público.

Um dos pontos sobre os quais se pronunciou foi precisamente o vestígio biológico que terá permitido à Polícia Judiciária chegar à sua identificação: uma gota de sangue encontrada na roupa da jovem.

«O ADN que lá está não é esperma. A miúda fez exames e não está lá nada. É uma gota de sangue. Agora, têm que saber o porquê e vão ter que provar porque é que é violação», afirmou à publicação.

O antigo jogador questiona, assim, a interpretação dos elementos recolhidos durante a investigação e garante que pretende demonstrar a sua versão dos acontecimentos em tribunal.

«Nem foi a miúda que me acusou»: Fábio Paim faz revelação

Durante a conversa com a TV 7 Dias, Fábio Paim deixou ainda uma declaração que acrescenta um novo elemento à sua versão do processo.

«As pessoas nem sabem que nem foi a miúda que me acusou», afirmou.

O antigo futebolista não esclareceu, nas declarações citadas, a que se refere concretamente quando diz que a estudante não foi quem o acusou, nem identificou quem terá estado na origem da denúncia.

A afirmação surge numa altura em que o processo está prestes a chegar a julgamento, onde serão apreciados os elementos recolhidos durante a investigação e ouvidas as partes envolvidas.

O que diz a acusação do Ministério Público?

O caso remonta à madrugada de 20 de abril de 2023 e terá ocorrido num apartamento partilhado por estudantes universitárias, em Faro.

De acordo com os elementos da acusação divulgados pela comunicação social, Fábio Paim terá seguido uma jovem até ao prédio onde vivia e entrado à força na habitação, depois de arrombar a porta.

Uma das estudantes, que estaria a dormir noutro quarto, terá acordado com o barulho e confrontado o homem que se encontrava dentro de casa.

Segundo a acusação, a jovem terá sido agredida e a alegada violação só terá terminado perante os gritos e os pedidos de ajuda da estudante.

Os vestígios biológicos encontrados na roupa da jovem terão sido determinantes para a investigação. Segundo informações divulgadas pelo Correio da Manhã, a análise genética permitiu estabelecer uma correspondência com o perfil de Fábio Paim, levando à sua identificação.

O antigo futebolista foi acusado pelo Ministério Público de três crimes: violação, violação de domicílio e dano.

O julgamento está marcado para 18 de novembro, no Tribunal de Faro. Até existir uma decisão judicial definitiva, Fábio Paim beneficia da presunção de inocência, pelo que as acusações não podem ser apresentadas como factos provados.