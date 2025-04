Após 6 horas de intervenção, já ninguém acredita que Lisa tem 66 anos. Veja o antes e depois impressionante

Uma norte-americana de 66 anos fez uma transformação tão impressionante que foi tema de um artigo da revista People. Lisa VerMeer submeteu-se a uma cirurgia plástica há um ano (ainda com 65 anos) que durou seis horas e durante a qual recebeu nove procedimentos estéticos.

Durante a operação, Lisa foi submetida a um lifting facial profundo, um lifting profundo de pescoço, um lifting de sobrancelhas, a uma blefaroplastia (remover o excesso de pele ou de gordura das pálpebras) superior e inferior, transferência de gordura, lifting de lábios, redução de lóbulos de orelha e resurfacing a laser de CO2 (para melhorar a textura, tom e aparência geral da pele).

Todos os procedimentos foram feitos de uma só vez. "Ela tem uma estrutura fantástica de maçãs do rosto e maxilar", explicou o cirurgião à People. "Tudo o que eu tive de fazer foi apenas revelar, nem mesmo aumentar ou melhorar a estrutura de maçãs do rosto e maxilar, apenas revelá-los, então o lifting do pescoço inferior foi apenas para mostrar o que está lá."

