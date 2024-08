Na Alemanha, os pais esgotados têm direito a quatro semanas de férias num spa

Link To Leaders

Cuidar de crianças pode ser uma tarefa extenuante devido à enorme exigência e à responsabilidade que tal implica. Se a isto somarmos o facto de este ser um dever contínuo e, por vezes, levado a cabo sem apoio, facilmente se percebe por que é que os pais podem atingir a fadiga extrema.

Designado como burnout parental, este fenómeno tem vindo a ganhar cada vez mais expressão nos últimos tempos. Mas a verdade é que este conceito não é novo, apenas ficou mais visível.

Atentos a esta realidade, médicos na Alemanha podem prescrever uma pausa de até quatro semanas num spa à beira-mar ou nas montanhas aos pais que se sintam esgotados, avança a CNN internacional.

A Alemanha tem um longo histórico de “kur”, que significa cura e que consiste em pausas longas para tratar e sarar diversas doenças. Estas curas envolvem banhos curativos, em cidades termais como Baden-Baden, Wiesbaden e Bad Ems. O país tem cerca de 350 cidades com termas, sendo que muitas são consideradas Património Mundial da Unesco.

Focada em cuidados preventivos e restauradores, esta licença apelidada de “kur” costuma ser prescrita para pais exausto e é acessível a todos os alemães, que a cada quatro anos têm direito a quatro semanas de pausa, cobertas pelo seguro de saúde.

Na realidade, os tratamentos costumam acontecer quando os pais chegam ao seu limite como foi o caso de Cécile Poirot, de Elmshorn, no norte da Alemanha.

“Na altura, ainda morava com meu ex-marido e pai da minha filha, a cerca de 220 km de Hamburgo, onde eu trabalhava, e mudar de um estado para outro é muito difícil na polícia. Então, muitas vezes eu conduzia até Hamburgo às 2 da manhã para o turno da manhã, trabalhava e voltava à tarde ou à noite”, disse Poirot.

“Num determinado momento, após seguir esta rotina durante alguns anos, tive graves problemas de sono e entrei num círculo vicioso de cansaço extremo e insónia. Na polícia de Hamburgo, temos os chamados ‘Gesundheitslotsen’, pessoas responsáveis por detectar possíveis problemas e tentar oferecer ajuda. Identificaram o meu estado deplorável e o meu médico prescreveu uma cura de quatro semanas para mim e minha filha de seis anos na época, em uma clínica”, contou.

As curas para mães e filhos começaram após a Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Müttergenesungswerk (MGW), que significa “instituto para o bem-estar das mães”. A organização foi criada para ajudar as mulheres a lidar com a maternidade, o trabalho e a recuperação das suas vidas após a guerra, principalmente quando muitos pais não regressavam a casa.

Quando os sinais são detectados, o médico inicia o processo e, em seguida, o paciente recebe possíveis datas para a reserva em clínicas. Também há listas de espera, mesmo com mais de 150 clínicas de saúde espalhadas pelo país.

