Este aspirador caiu para metade do preço e já é chamado de "rival do Dyson"

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Não voltamos à esteticista. Esta é a máquina mais vendida da Amazon e nunca a vimos tão barata

Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Quem anda a pensar em trocar de aspirador, mas hesita entre gastar muito numa marca conhecida ou arriscar num modelo mais acessível, vai querer conhecer este FAMIVAC FV2. É um aspirador com cabo, com uma potência de sucção elevada que lhe permite recolher pó, pelos e sujidade incrustada sem perder força, e está agora disponível por 81,32€, uma descida de 50% face aos 162,63€ do preço original. Um comprador que já teve vários aspiradores sem fios não tem dúvidas: ao lado deste, os outros "parecem um brinquedo".

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Vale a pena explicar este ponto antes de avançar: os 81,32€ fazem parte das ofertas antecipadas do Amazon Prime Day, que se realiza já nos dias 6 e 7 de outubro, e por isso o preço mais baixo está reservado a quem tem Amazon Prime. Sem subscrição, o aspirador custa 101,65€, ainda assim um valor bem abaixo do preço original. Para quem ainda não é cliente, a assinatura Prime tem um custo bastante acessível e pode ser experimentada com um período de teste gratuito, pelo que vale a pena considerar aderir, já que o desconto mais alto está reservado para esses dias.

Comparado a um Dyson, vezes sem conta

Não é só um comprador a dizer isto: a comparação com a Dyson repete-se nas avaliações de várias nacionalidades. Uma utilizadora alemã, que já tem dois Dyson em casa, conta que andava cansada de arrastar o aspirador escadas acima e abaixo, e que encontrou neste modelo um segundo aparelho barato mas bom. Garante que, em termos de construção, "é comparável ao Dyson original, mas custa um terço do preço". Outra compradora, da Itália, é direta: tem um Dyson 11, e considera que este aspirador tem uma potência semelhante, com uma leveza extrema e uma sucção excelente, "a um preço dez vezes menor". Uma utilizadora do Reino Unido vai mais longe, e afirma sem rodeios que é "melhor do que o meu Dyson". E uma compradora francesa, que já tinha passado por um Dyson sem fios e por outro aspirador com fio mais básico, dos quais ficou desapontada, diz ter finalmente encontrado "o aspirador dos meus sonhos", e já pensa em comprar um segundo para a mãe.

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Potência que não perde força a meio da limpeza

Ao contrário dos aspiradores sem fios, que vão perdendo potência à medida que a bateria descarrega, este modelo mantém sempre a mesma força, porque funciona ligado à corrente. Um comprador espanhol resume bem essa vantagem: depois de usar vários aspiradores de bateria e sentir que a potência e a autonomia eram fracas, decidiu arriscar num modelo com cabo, e não se arrepende. Diz que a força de sucção "é uma loucura" e que foi a melhor compra que fez em muito tempo. Outro utilizador relata que, ao limpar os tapetes com este aspirador depois de só ter usado um sem fios, ficou surpreendido com a quantidade de sujidade e pelos de cão que ainda saíram do tecido.

Leve e com cabo longo, para limpar a casa toda sem trocar de tomada

Apesar de ter cabo, o aspirador pesa apenas 1,8 kg, o que facilita o uso em zonas mais altas, como tetos ou cortinas, e em espaços mais apertados, como atrás de sofás ou camas. O cabo tem 7 metros, o suficiente para passar de divisão em divisão sem ter de desligar e voltar a ligar à tomada com frequência. Um comprador destaca precisamente este detalhe: o cabo "é enorme", o que facilita bastante o uso em toda a casa.

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