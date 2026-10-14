Venceu um concurso na TVI e hoje é a "menina querida" da rádio. Esta jovem quebra padrões e está a conquistar uma legião de fãs

Da vitória no Cabelo Pantene à rádio, passando pelos looks que partilha nas redes sociais, Asize Topal está a construir um percurso marcado pela moda, pela autenticidade e pela confiança no próprio corpo. Uma cicatriz que a acompanha desde a infância faz também parte da sua história.

Há quem a conheça da televisão, quem a tenha começado a ouvir na Cidade FM e quem a acompanhe diariamente pelas redes sociais. Asize Topal conquistou espaço em diferentes plataformas e está agora a viver uma nova etapa profissional na Renascença. Mas, para lá do microfone e dos projetos que tem abraçado, há uma faceta que também tem despertado a atenção de quem a segue: a forma descontraída como fala de moda, mostra os seus looks e desafia ideias feitas sobre o corpo feminino.

A comunicadora, que venceu o concurso Cabelo Pantene - O Sonho, em 2021, tem vindo a construir uma identidade própria, em que a comunicação e o estilo pessoal caminham lado a lado. Uma das suas rubricas nas redes sociais, Look do Dia a vestir o tamanho 40, traduz essa abordagem: mostrar o que veste, experimentar tendências e provar que o estilo não tem de obedecer a um número na etiqueta.

Da vitória no Cabelo Pantene à rádio

Nascida na Bulgária, Asize Topal veio viver para Portugal aos cinco anos. Antes de se afirmar como locutora, tinha outros planos profissionais: estudou Design de Moda e fez formação em styling e produção, numa altura em que o universo da imagem e da moda ocupava um lugar central nos seus interesses.

A participação no Cabelo Pantene acabou por representar uma oportunidade decisiva. Em 2021, venceu a terceira edição do concurso, uma experiência que lhe permitiu ganhar visibilidade e abrir portas a novos projetos, incluindo o trabalho como embaixadora da marca.

Foi também durante essa experiência televisiva que começou a olhar para a comunicação de outra forma. Ao observar o trabalho dos apresentadores, percebeu que poderia explorar uma área que até então não fazia parte dos seus planos.

O primeiro contacto com a rádio surgiu através de um workshop na Cidade FM. A partir daí, começou a construir o seu percurso atrás do microfone, descobrindo uma vocação que acabaria por ganhar cada vez mais espaço na sua vida profissional.

Da Cidade FM à Renascença: uma mudança de peso na carreira

Foi na Cidade FM que Asize Topal consolidou a sua experiência como locutora e começou a chegar a um público mais alargado. Depois dos primeiros passos na estação, assumiu um horário regular na grelha e, em fevereiro de 2025, passou a conduzir a emissão entre as 13h e as 16h.

A mudança seguinte chegou em junho de 2026, quando se juntou a José Coimbra na Renascença, para uma emissão entre as 10h e as 13h.

A nova etapa implicou também um desafio: adaptar-se a uma estação com uma identidade e um público diferentes. Numa entrevista à MAGG, a comunicadora admitiu ter sentido receio quanto à reação dos ouvintes a uma voz mais jovem. A experiência, contou, acabou por ser mais positiva do que esperava.

A transição representa um passo importante num percurso que começou com um concurso televisivo e que, em poucos anos, a levou a assumir responsabilidades crescentes na rádio. A moda continua presente, mas a comunicação tornou-se uma parte central da sua identidade profissional.

«Look do Dia a vestir o tamanho 40»: a moda sem regras rígidas

Nas redes sociais, Asize partilha momentos do quotidiano, escolhas de roupa e combinações que refletem o seu estilo. Entre os conteúdos que se destacam está a rubrica Look do Dia a vestir o tamanho 40, na qual coloca o foco nos coordenados e na forma como cada peça pode ser usada para expressar personalidade.

O conceito tem uma mensagem que vai além da roupa: o tamanho não deve funcionar como uma barreira à experimentação, à criatividade ou à confiança. Em vez de apresentar a moda como um conjunto de regras a cumprir, a rubrica pode ser lida como um convite a encontrar um estilo próprio, sem fazer depender a autoestima de um número.

Esta abordagem ganha relevância num ambiente digital onde a imagem ocupa um lugar central e onde os padrões de beleza continuam a influenciar a forma como muitas mulheres olham para si próprias.

Ao mostrar os seus looks, Asize contribui para uma conversa mais ampla sobre representação, diversidade corporal e liberdade de escolha. O interesse não está em defender que existe uma forma certa de vestir cada corpo, mas em mostrar que todas as pessoas devem poder experimentar estilos diferentes sem sentirem que precisam de corresponder a um modelo único.

A rubrica cruza, assim, a formação e os interesses da comunicadora na área da moda com a sua presença enquanto criadora de conteúdos. E ajuda a explicar por que razão o seu perfil não se limita à divulgação de projetos profissionais: há também uma dimensão de identificação com quem a acompanha.

A cicatriz na barriga que faz parte da sua história

Há outro elemento da vida de Asize Topal que ajuda a compreender a importância da relação com o próprio corpo: a cicatriz abdominal que ficou de cirurgias realizadas durante a infância.

Segundo uma apresentação da sua participação no programa 24 Minutos Com, publicada pelo 24Horas, Asize foi submetida a uma cirurgia aos três anos devido a quistos hidáticos no fígado e no pulmão. Aos sete anos, já a viver em Portugal, voltou a ser operada.

As intervenções deixaram-lhe uma cicatriz que a acompanha desde então. A mesma publicação associa esta experiência a um percurso de aceitação e à forma como a comunicadora passou a assumir uma característica física que faz parte da sua história.

A cicatriz não deve ser reduzida a um pormenor visual ou a um elemento de curiosidade. É parte de uma experiência médica vivida quando era criança e sobre a qual a própria poderá dar um contexto mais completo, caso queira aprofundar o tema.

Num universo em que a aparência é frequentemente sujeita a comentários e comparações, falar do corpo também significa reconhecer que as marcas físicas têm histórias próprias. E que a confiança não depende de esconder tudo aquilo que foge à imagem idealizada de perfeição.

Uma presença digital que vai além dos looks

A moda é uma das portas de entrada para o universo de Asize Topal, mas não é a única. As partilhas do dia a dia permitem acompanhar também a sua atividade profissional e a evolução de uma carreira que a levou da televisão para a rádio.

A passagem pela Cidade FM e a chegada à Renascença mostram uma comunicadora que tem vindo a experimentar novos desafios e a adaptar-se a diferentes públicos. Ao mesmo tempo, a presença nas redes sociais permite-lhe manter uma ligação direta com quem acompanha o seu trabalho fora do horário das emissões.

É nessa combinação que reside parte do interesse em torno de Asize: a capacidade de circular entre universos diferentes sem deixar de lado a moda e a expressão pessoal que marcaram os primeiros passos do seu percurso público.

A vitória no Cabelo Pantene foi o ponto de partida. A rádio tornou-se uma aposta profissional. E a rubrica dedicada aos looks acrescenta outra dimensão a uma identidade que continua a evoluir.

Mais do que uma vencedora de um concurso televisivo ou uma locutora que mudou de estação, Asize Topal está a construir um caminho próprio, em que a comunicação, o estilo e a confiança no corpo se cruzam.