"O pai partiu, depois a mãe...": a história de vida marcada pela perda desta famosa portuguesa está a emocionar

Pedro Crispim não esconde o carinho e a admiração que sente por Ana Arrebentinha. O comentador e stylist recorreu às redes sociais para dedicar uma sentida mensagem à atriz e humorista, recordando os momentos difíceis que marcaram a sua vida e destacando a força com que tem enfrentado os desafios.

A homenagem surgiu depois de Pedro Crispim ter assistido a «Anita no Tinder», a peça de teatro protagonizada por Ana Arrebentinha, no Auditório Taguspark, em Oeiras. Além das gargalhadas que o espetáculo lhe proporcionou, o amigo não conseguiu esconder o orgulho pelo caminho que a artista tem vindo a construir.

«A minha Ana está crescida… O pai partiu, depois a mãe… mas nunca os perdeu, só ganhou com eles», começou por escrever, numa publicação partilhada na sua conta oficial de Instagram.

Pedro Crispim destacou o legado que os pais deixaram à humorista, sublinhando a importância do amor como orientação para a vida. «O maior dos legados ficou com ela, "a bússola de amor", sendo essa a sua orientação na vida. Tudo o que fizer sei que será sempre com amor, paixão e entrega», acrescentou.

O stylist não esqueceu as dificuldades que Ana Arrebentinha teve de enfrentar ao longo dos anos, reconhecendo que a perda de pessoas tão importantes deixa marcas profundas. Ainda assim, fez questão de enaltecer a capacidade da amiga para seguir em frente, reinventar-se e continuar a acreditar nos seus sonhos.

«A Ana chegou a abanar, pois partir alguém que faz parte de quem somos, da nossa estrutura, não é simples, mas ela nunca caiu nem deixou de acreditar», escreveu.

«Parou, respirou fundo e seguiu em frente. Renovou-se, reinventou-se e voltou mais forte, mais certa daquilo que quer e na sua realidade», acrescentou.

Pedro Crispim não esconde o orgulho no talento de Ana Arrebentinha

A mensagem ganhou um significado ainda mais especial depois de Pedro Crispim ter assistido a «Anita no Tinder». O espetáculo, com texto e encenação de Mafalda Santos, conta com Ana Arrebentinha no elenco, ao lado de André Nunes, Luís Oliveira e Rui Porto Nunes.

Na comédia, a personagem Anita decide instalar a aplicação Tinder depois de várias desilusões amorosas. Entre encontros inesperados, situações caricatas e experiências insólitas, a peça aborda, através do humor, a solidão moderna e a procura pelo amor.

Foi em palco que Pedro Crispim voltou a reconhecer a dimensão do talento da amiga. «Para além das gargalhadas que dei do princípio ao fim, senti um orgulho avassalador pelo talento, esforço e empenho, mas ainda mais porque conheço bem o seu caminho, e sei que merece tudo o que de bom possa acontecer», confessou.

O comentador aproveitou ainda para assinalar o crescimento pessoal e profissional da humorista, deixando claro que, apesar de continuar a vê-la como uma irmã mais nova, reconhece hoje uma mulher segura e determinada.

«A Ana é e será sempre uma menina para mim, uma irmã, mas ali naquele palco do Auditório Taguspark ela cresceu, e de repente já é uma mulher a agarrar a vida de frente e a mostrar que o mérito ainda é a mais bonita e justa forma de reconhecimento», escreveu.

A terminar, Pedro Crispim deixou um último desejo à amiga, reforçando a importância de estar rodeada de pessoas que reconheçam o seu valor. «Parabéns, meu pardalinho. Que estejas sempre onde fores necessária e valorizada, que caminhes ao lado de quem te acrescente», concluiu.