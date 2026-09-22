Uma verdadeira fortuna. Famoso português surpreende ao mostrar coleção de luxo que tem em casa

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Leomarte Freire já nos habituou às partilhas nas redes sociais em que mostra a vida de luxo que leva, mas agora surpreendeu os seguidores ao mostrar uma coleção peculiar que tem em casa, e que vale milhares de euros.

O ex-concorrente do Secret Story partilhou, no Instagram , um vídeo em que se mostra a arrumar e a limpar os seus perfumes. São muitas fragrâncias diferentes e todas elas de marcas de luxo bem conhecidas.

O vídeo somou vários comentários a elogiar (e até a cobiçar) a coleção secreta de Leomarte Freire. "O sonho de toda a mulher", "Cheiroso PRO MAX", "Só vi perfumes bons! 80% deles sou altamente fã", "pico, porém brilhante, sempre a mostrar que para estar bem e viver uma vida plena tudo tem que ser cuidado com a mesma intensidade.. tens o meus respeito", "Muita humilhação! Pelo menos eu tenho 6 perfumes", "Me patrocina com essa quantidade de perfume", pode ler-se.