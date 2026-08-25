Há 15 anos, ela nunca acreditaria que o amigo famoso viria a ser o pai da sua filha

“Se há 15 anos me dissessem que isto ia acontecer, eu não ia acreditar". Foi assim que Catarina Gama descreveu o momento em que se viu a ir com Agir a caminho da primeira reunião de pais da filha que têm em comum.

O casal partilhou nas redes sociais um vídeo deste momento especial, em que surge descontraído e cúmplice, com o carrinho de Camila, que nasceu a 12 de fevereiro. Na legenda, Catarina resumiu o sentimento com uma frase que diz muito sobre o caminho percorrido pelos dois: "primeira reunião de pais”.

E acrescentou: “Em 15 anos, passámos de amigos para irmos à primeira reunião de pais da nossa bebé. Eu ia rir-me muito se me tivessem dito que ia ser assim.”

A história de amor que começou há mais de uma década

Catarina Gama e Agir conhecem-se há 15 anos e a relação começou por ser apenas de amizade. O amor viria mais tarde e, em setembro de 2017, os dois trocaram alianças. O casal foi construindo a sua vida em conjunto até chegar ao capítulo que durante tanto tempo parecia ainda distante: a parentalidade.

Em setembro de 2025, no aniversário de casamento, anunciaram que iam ser pais pela primeira vez. A notícia chegou acompanhada de uma mensagem particularmente emotiva de Agir, que confessou que o caminho até àquele momento não tinha sido fácil. “Não foi fácil. Deste luta. Demoraste”, escreveu o músico, numa declaração dirigida ao bebé que ainda estava a caminho.

Pouco depois, o casal descobriu que esperava uma menina. A chegada de Camila acabou por acontecer a 12 de fevereiro deste ano, tornando-se a primeira filha de Catarina e Agir e também a primeira neta da atriz Helena Isabel, mãe do músico.

Desde então, a rotina ganhou outro ritmo. Houve noites mal dormidas, colo, biberões, muitos momentos ternurentos e até episódios divertidos, como aquele em que Agir apareceu a embalar a bebé e acabou por ser ele próprio a adormecer.

Helena Isabel também não escondeu a emoção

Agora, chega mais um daqueles pequenos grandes momentos da parentalidade: a primeira reunião de pais.

Pode parecer apenas mais um compromisso na agenda, mas para dois pais de primeira viagem é também um sinal de que Camila está a começar uma nova etapa. A bebé vai para a creche e, com ela, chegam novas rotinas, novas descobertas e inevitavelmente aquela mistura de orgulho e nervosismo que acompanha cada “primeira vez”.

O momento parece ter tocado também a família. Helena Isabel, avó de Camila, reagiu à publicação da nora com emojis de lágrimas de emoção, numa demonstração silenciosa do orgulho de ver o filho e Catarina a assumirem este novo papel.