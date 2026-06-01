De família tradicional e de fraque, noivo de Júlia Palha fez algo muito pouco convencional no casamento

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Júlia Palha e Frederico Porém Murta celebraram o seu casamento no passado sábado, 30 de maio, numa cerimónia marcada pela elegância, pela tradição e por fortes ligações às raízes ribatejanas da atriz.

A celebração teve lugar numa propriedade da família, situada no Ribatejo, e reuniu familiares, amigos próximos e várias figuras conhecidas do panorama nacional. Considerado um dos casamentos mais aguardados do ano, o evento decorreu num ambiente sofisticado, sem perder a autenticidade típica do campo ribatejano.

Para a ocasião, Júlia Palha escolheu um vestido de noiva assinado pelo designer Nuno Abrantes. O modelo, de inspiração clássica, destacou-se pelo corte cai-cai, pela saia fluida composta por camadas leves e por uma longa cauda. Apesar da aposta num vestido tradicional, a atriz surpreendeu com um detalhe fora do habitual: em vez dos clássicos sapatos de salto alto, optou por umas botas brancas de estilo cowboy, reforçando a ligação ao ambiente campestre da cerimónia.

A receção decorreu sob uma ampla tenda branca instalada nos jardins da propriedade. A decoração privilegiou elementos naturais, com arranjos florais abundantes e fruta fresca distribuída pelas mesas. O mobiliário em madeira ajudou a criar um ambiente elegante e acolhedor, em perfeita harmonia com o cenário rural envolvente.

Um dos pormenores que mais marcou os convidados esteve nos pequenos detalhes de personalização pensados pela noiva. Cada lugar à mesa tinha guardanapos bordados com os nomes dos respetivos convidados, um gesto discreto, mas de grande requinte, que elevou ainda mais a experiência da celebração.

Outro momento inesperado da celebração contou com a presença de um tatuador, que marcou o dia com uma lembrança permanente para o casal. Frederico Porém Murta acabou por tatuar o nome de Júlia Palha no peito, em pequeno, do lado do coração, num gesto simbólico que não passou despercebido entre os convidados.

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Além disso, os presentes foram surpreendidos com uma experiência original durante a receção. A ilustradora Maria das Letras marcou presença no casamento e dedicou-se a criar retratos personalizados ao vivo dos convidados. As ilustrações, pintadas à mão e inspiradas nas características de cada pessoa, tornaram-se uma das grandes atrações do dia, permitindo levar para casa uma recordação única e personalizada.

A cerimónia assinalou a concretização de uma história de amor que ganhou um novo capítulo há cerca de um ano. Foi durante a tradicional Feria de Jerez, em Espanha, que Frederico Porém Murta surpreendeu Júlia Palha com o pedido de casamento, dando início aos preparativos para um dos momentos mais especiais da vida do casal.