Lembrança de casamento de Júlia Palha deixou os convidados de boca aberta. Veja as imagens

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Júlia Palha e Frederico Porém Murta celebraram o seu casamento no passado sábado, 30 de maio, numa cerimónia marcada pela elegância, pela tradição e por fortes ligações às raízes ribatejanas da atriz.

A celebração teve lugar numa propriedade da família, situada no Ribatejo e reuniu familiares, amigos próximos e várias figuras conhecidas do panorama nacional. Considerado um dos casamentos mais aguardados do ano, o evento decorreu num ambiente sofisticado, mas sem perder a autenticidade do campo ribatejano.

Para a ocasião, Júlia Palha escolheu um vestido de noiva assinado pelo designer Nuno Abrantes. O modelo, de inspiração clássica, destacou-se pelo corte cai-cai, pela saia fluida composta por camadas leves e por uma longa cauda. Apesar da aposta num vestido tradicional, a atriz introduziu um elemento inesperado no conjunto: em vez dos habituais sapatos de salto alto, optou por umas botas brancas de estilo cowboy, numa escolha que refletiu a sua personalidade e a ligação ao ambiente campestre da cerimónia.

A receção decorreu sob uma ampla tenda branca montada nos jardins da propriedade. A decoração privilegiou elementos naturais, combinando arranjos florais abundantes com fruta fresca distribuída pelas mesas. O mobiliário em madeira contribuiu para criar um ambiebte elegante e acolhedor, em perfeita sintonia com o cenário rural envolvente.

A lembrança que deixou todos boquiabertos

Além disso, os convidados foram surpreendidos com uma experiência original durante a receção. A ilustradora Maria das Letras marcou presença no casamento e dedicou-se a criar retratos personalizados dos presentes ao longo da celebração. As ilustrações, pintadas à mão e inspiradas nas características de cada convidado, tornaram-se uma das atrações deste dia, permitindo que cada pessoa levasse para casa uma recordação única e personalizada deste dia especial.

A cerimónia assinalou a concretização de uma história de amor que ganhou um novo capítulo há cerca de um ano. Foi durante a tradicional Feria de Jerez, em Espanha, que Frederico Porém Murta surpreendeu Júlia Palha com o pedido de casamento, dando início aos preparativos para aquele que viria a ser um dos momentos mais especiais da vida do casal.