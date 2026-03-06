Que forma física incrível: ninguém acredita que esta famosa portuguesa já tem 53 anos

Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros

A apresentadora Catarina Furtado voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais depois de partilhar várias fotografias suas numa viagem de sonho que fez recentemente. As imagens mostram-na em cenários incríveis nas Filipinas e há algo que não passa mesmo despercebido: a sua excelente forma física em biquíni aos 53 anos. É mesmo incrível!

A apresentadora revelou que a experiência foi muito mais do que uma simples viagem de férias: “Já cá, em Portugal, mas ainda com a cabeça nas Filipinas. Uma viagem exterior e interior”, escreveu.

Ao longo da publicação, Catarina Furtado explicou que esta viagem trouxe várias reflexões e aprendizagens que pretende partilhar no futuro. A apresentadora revelou ainda que algo novo poderá estar a caminho. “Muitas aprendizagens que oportunamente irei partilhar (projecto novo :)).”

Nas imagens, a comunicadora mostra-se relaxada e feliz, mas também grata por tudo ter corrido bem durante a viagem. “Aqui ficam apenas algumas imagens, agradecendo sempre ao universo :))) o facto de tudo ter corrido tão bem, inclusivamente não termos ficado retidas na escala no Dubai no nosso regresso, apenas por um dia!”

A publicação ganha também um tom mais sério, tendo em conta a atualidade internacional: “No dia seguinte, o mundo mudou um bom bocado e de forma assustadora.”

A apresentadora admite que, por vezes, é estranho partilhar momentos felizes quando outras pessoas vivem situações difíceis em diferentes partes do mundo. “É sempre muito estranho partilhar momentos bons quando tantas pessoas estão, em lugares diferentes mas à mesma hora, a viver situações terriveis…”