Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Lifestyle

Que forma física incrível: ninguém acredita que esta famosa portuguesa já tem 53 anos

As imagens em biquíni não enganam
IOL
Hoje às 13:02
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros

A apresentadora Catarina Furtado voltou a surpreender os seguidores nas redes sociais depois de partilhar várias fotografias suas numa viagem de sonho que fez recentemente. As imagens mostram-na em cenários incríveis nas Filipinas e há algo que não passa mesmo despercebido: a sua excelente forma física em biquíni aos 53 anos. É mesmo incrível!

A apresentadora revelou que a experiência foi muito mais do que uma simples viagem de férias: “Já cá, em Portugal, mas ainda com a cabeça nas Filipinas. Uma viagem exterior e interior”, escreveu.

Ao longo da publicação, Catarina Furtado explicou que esta viagem trouxe várias reflexões e aprendizagens que pretende partilhar no futuro. A apresentadora revelou ainda que algo novo poderá estar a caminho. “Muitas aprendizagens que oportunamente irei partilhar (projecto novo :)).”

Nas imagens, a comunicadora mostra-se relaxada e feliz, mas também grata por tudo ter corrido bem durante a viagem. “Aqui ficam apenas algumas imagens, agradecendo sempre ao universo :))) o facto de tudo ter corrido tão bem, inclusivamente não termos ficado retidas na escala no Dubai no nosso regresso, apenas por um dia!”

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

A publicação ganha também um tom mais sério, tendo em conta a atualidade internacional: “No dia seguinte, o mundo mudou um bom bocado e de forma assustadora.”

A apresentadora admite que, por vezes, é estranho partilhar momentos felizes quando outras pessoas vivem situações difíceis em diferentes partes do mundo. “É sempre muito estranho partilhar momentos bons quando tantas pessoas estão, em lugares diferentes mas à mesma hora, a viver situações terriveis…”
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Limpar o micro-ondas nunca foi tão fácil: basta usar isto e não é preciso esfregar
Especialistas alertam: nunca partilhe estas informações com o ChatGPT
Como transformar uma divisão com luxo de hotel sem gastar 100 euros
Mais Vistos
00:03:09
Secret Story
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»
tvi
00:04:02
Secret Story
Pedro oferece massagem a Eva em frente ao namorado. Esta foi a reação de Diogo
tvi
00:02:12
Secret Story
Catarina e Jéssica revelam concorrente do Secret Story 9 com quem «não conseguiam viver»
tvi
00:11:16
Secret Story
Catarina e Sara de costas voltadas? As concorrentes deixam “tudo em pratos limpos”
tvi
Destaques IOL
Saude
Atenção: este tipo de café pode provocar inflamação, alerta especialista
Saude
Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais
Viagens
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Dicas de limpeza
Limpar o micro-ondas nunca foi tão fácil: basta usar isto e não é preciso esfregar
Mais Lidas
Dois às 10
83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni
tvi
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
cnn
FC Porto
Trump: «Se eu praticasse muito, conseguiria marcar um livre ao FC Porto?»
maisfutebol
Itália
Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo
cnn
Guerra
Ameaças, detenções e quilos de ouro. Ucrânia e Hungria entraram definitivamente em rota de colisão
cnn
Benfica
Benfica: Sudakov treina com a equipa a dois dias do Clássico
maisfutebol