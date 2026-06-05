Esta jovem com a filha bebé ao colo são hoje duas mulheres famosas em Portugal. Reconhece-as?

Parece tudo simples no casamento de Júlia Palha, mas este detalhe mostra uma elegância rara

De família tradicional e de fraque, noivo de Júlia Palha fez algo muito pouco convencional no casamento

Lembrança de casamento de Júlia Palha deixou os convidados de boca aberta. Veja as imagens

Uma fotografia antiga está a dar que falar nas redes sociais. Na imagem, uma jovem mãe surge a segurar a filha ainda bebé ao colo. São rostos muito conhecidos dos portugueses.

O registo foi partilhado por Cinha Jardim para assinalar o aniversário da filha. Na legenda, escreveu uma mensagem curta, mas muito carinhosa: "Muitos parabéns minha querida Pimpinha! Love you ❤️".

Ao longo dos anos, tanto Cinha como Pimpinha conquistaram grande notoriedade junto do público português. A primeira é uma presença habitual em programas da TVI e um dos nomes mais conhecidos do universo social nacional. Já a filha tem construído o seu próprio percurso mediático, somando participações também no pequeno ecrã, projetos profissionais e uma forte presença nas redes sociais.

A fotografia agora recuperada mostra um momento especial da infância de Pimpinha. Nos comentários, multiplicaram-se as reações dos seguidores, que destacaram a ternura da imagem e a cumplicidade entre mãe e filha.

Veja na galeria como são parecidas.