Conheça a mulher deslumbrante que deixou a seus pés um dos jogadores portugueses mais cobiçados

Habituado a despertar atenções dentro das quatro linhas, Pedro Neto também parece ter escolhido muito bem a companhia para os momentos longe dos relvados. Ao lado do internacional português está Carolina Cunha e Silva, uma jovem que não passa despercebida e que, ao longo dos últimos anos, tem conquistado também a atenção dos seguidores.

A relação entre os dois está longe de ser uma novidade. Mas agora tornou-se ainda mais especial. No passado dia 22 de agosto, Pedro Neto decidiu pedir a namorada em casamento, num cenário muito romântico em plena cidade de Londres. 22.08.26 🤍💍 O mais fácil e mais bonito 'sim' da minha vida", escreveu Carolina Silva, na legenda de um vídeo emotivo que partilhou daquele momento.

Pode ver aqui o vídeo:

O casal mantém uma relação há cerca de cinco anos e tem feito questão de partilhar, nas redes sociais, alguns dos momentos que marcam a vida a dois. Entre viagens, declarações de amor e registos mais descontraídos, Carolina tornou-se uma presença habitual na vida do futebolista.

E há uma razão para a jovem despertar tanta curiosidade.

Beleza, glamour e uma vida de luxo ao lado do craque

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Carolina Cunha e Silva partilha alguns dos momentos do seu dia a dia, não escondendo o gosto por viagens, moda e uma vida marcada pelo luxo.

São, sobretudo, as fotografias em que surge em biquíni e evidencia a sua excelente forma física que mais atenção parecem despertar entre os seguidores. As publicações rapidamente acumulam gostos e comentários, fazendo de Carolina uma das figuras mais procuradas quando o assunto é a vida pessoal de Pedro Neto.

Atualmente, a jovem acompanha o jogador na aventura inglesa. Pedro Neto representa o Chelsea FC e o casal vive em Londres, onde Carolina se mantém próxima do companheiro e tem partilhado alguns dos momentos da vida a dois.

Apesar da exposição, os dois não escondem o carinho que sentem um pelo outro. Quando celebraram cinco anos de namoro, Pedro Neto fez uma declaração pública à companheira: “5 anos de ti, que sorte a minha ter-te do meu lado. Obrigado por tudo. Amo-te muito, vida”.

Carolina respondeu à altura, escrevendo: “5 anos, mil memórias e a certeza de que escolher-te foi a melhor decisão da minha vida. Amo-te muito, amor da minha vida!”

Carolina Silva tem uma ligação especial ao desporto português

Se o nome de Pedro Neto é suficiente para explicar parte da atenção mediática em torno de Carolina, existe outro detalhe na história familiar da jovem que merece destaque.

Carolina Cunha e Silva é filha de João Cunha e Silva, um dos nomes que marcou o ténis português nas décadas de 1980 e 1990 e um dos pioneiros da modalidade enquanto carreira profissional em Portugal.

O antigo tenista terminou a carreira profissional em 2000 e, mais tarde, dedicou-se ao ensino da modalidade. Criou a Cunha e Silva Tennis Academy, em Oeiras, onde se tornou treinador de elite e trabalhou com vários nomes conhecidos do ténis nacional, entre eles Frederico Gil, Rui Machado, Pedro Sousa e Catarina Ferreira.

Hoje, é ao lado de uma das grandes figuras do futebol português que o seu nome tem ganho maior projeção. Pedro Neto tornou-se uma das figuras de destaque do futebol nacional e Carolina tem acompanhado de perto essa caminhada, mantendo também uma presença cada vez mais notada nas redes sociais.

Entre a beleza, o estilo de vida e a relação com o futebolista, uma coisa é certa: Carolina Cunha e Silva já não passa despercebida.