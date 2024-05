Este mapa mostra-lhe como se chama a pessoa mais famosa da sua cidade

Gémeas casaram com gémeos e tiveram filhos iguais. Família é um fenómeno na internet

Seja de Lisboa, de Estremoz ou de Chaves, existe um mapa que lhe diz quem foram as pessoas mais notáveis e célebres da sua localidade. E dentro da localidade verifica mesmo, quase ao nível do bairro, a origem dos famosos.

Neste mapa vai encontrar nomes de famosos, mortos ou vivos, de várias áreas como a cultura, o desporto ou a ciência. A novidade foi partilhada pelo jornal La Vanguardia e é mais uma daquelas novidades que nos deixa longos minutos agarrados ao ecrã.

O mapa Notable People promete ser uma ferramenta divertida para partilhar com amigos e família, em jeito de jogo Quiz. Os dados foram processados para mostrar apenas uma pessoa em cada localização geográfica única com a classificação de notoriedade mais alta.

Assim que acedemos ao site, vemos os nomes das personalidades famosas que mais se destacam, já que aparecem por ordem de importância. Se ampliarmos a imagem vamos descobrindo muitas mais celebridades, embora com menos relevância do que as que surgem à partida.

Por exemplo, em Portugal vemos logo figuras como Fernando Pessoa ou Cristiano Ronaldo, mas ao ampliar descobrem-se outros nomes como Rui Patrício ou António Egas Moniz, sendo que os dados que deram origem a este mapa só existem até 2018.

Contudo, ao interagir com o mapa, podemos ainda encontrar alguns erros, como detetou o site espanhol. “Ainda assim, são erros pontuais”, sublinha o mesmo artigo. Sem função de pesquisa, temos de ir manualmente à localidade que desejamos ou ao nome da celebridade. Clicando em cima do nome, podemos descobrir mais detalhes.