Pamela Anderson sobre relação com Tommy Lee: “a única vez em que amei verdadeiramente”

A estrela da série ‘Marés Vivas’ escreveu um livro com as suas memórias, no qual faz uma confissão surpreendente. Num excerto divulgado pela revista People, Pamela Anderson admitiu que a sua conturbada relação com Tommy Lee foi, na verdade, a “única” em que esteve verdadeiramente apaixonada.

A atriz e ativista, hoje com 55 anos, escreve sobre os momentos de ternura e os mais perturbantes do curto casamento no livro ‘Love, Palmela’. Escreve também sobre o amor que ambos têm pelos dois filhos, Brandon e Dylan, de 26 e 25 anos respetivamente.

Além do livro, estreia também a 31 de janeiro um documentário na Netflix sobre a sua vida.

O casamento de Pamela e Tommy, em 1995, foi alvo de muita atenção na década de 90. Ela em biquíni, ele em calções de banho, numa praia em Cancun. Esta união gerou inúmeras manchetes em tabloides e perseguições de paparazzi, sendo que estávamos perante um casal sempre dado a exageros e extravagâncias. "Divertimo-nos", recorda Pamela. “A nossa regra era não haver regras”.

Como recorda ainda a People, o casal sofreu uma perseguição obsessiva por parte de jornalistas e fotógrafos, principalmente depois de uma 'sex tape' ter sido roubada e ter acabado nas mãos de jornalistas.

"Isso destruiu vidas, a começar pela nossa relação - e é imperdoável que as pessoas, até hoje, pensem que podem lucrar com uma experiência tão horrível, quanto mais um crime", defende Pamela Anderson, que garante nunca ter visto as imagens.

Com dois filhos pequenos em casa, a pressão e o stress acabaram por sobrecarregá-los, conta a atriz. Pamela conta ainda abertamente o episódio que deu origem ao divórcio e ao "inferno" que viveram durante anos. Numa noite, em 1998, Lee ter-lhe-á torcido o braço enquanto tinha Dylan ao colo, de apenas sete meses, e Brandon brincava ao lado. “O Tommy afastou o Brandon de mim e atirou-me a mim e ao Dylan contra a parede", recorda. Em pânico, ligou para o 911 [equivalente ao 112 português], e Tommy foi detido e acabou por cumprir seis meses de prisão.

Pamela Anderson falou do período após a separação. "O divórcio foi o ponto mais difícil, mais baixo e mais difícil da minha vida", escreveu. "Fiquei arrasada.”

Veja o trailer do documentário abaixo e espreite, nas galerias acima, como estão hoje Pamela Anderson e Tommy Lee.