Sarah Ferguson revela que foi detida com a Princesa Diana na sua despedida de solteira

A Duquesa de Iorque, Sarah Ferguson, contou um episódio hilariante que viveu com a Princesa Diana, de quem foi amiga íntima desde a adolescência, mesmo antes de ambas casarem com o Príncipe André e o Príncipe Carlos, respetivamente.

Numa entrevista no programa ‘The Kelly Clarkson Show’, na NBC, a escritora recordou a sua despedida de solteira em 1986. Mascaradas com disfarces de polícias, as amigas saíram para uma discoteca. E as peripécias começaram logo aí.

"Sentámo-nos e o empregado veio até nós e disse: 'Com licença, este é um clube para membros. E é para diversão, não servimos polícias aqui'", recordou a duquesa.

Depois de saírem da discoteca, Sarah conta, entre risos, que a princesa Diana esqueceu-se do seu disfarce e ao ver uma rapariga a usar um vestido igual ao seu fez um comentário em voz alta.

Quando tudo parecia ter acabado, a duquesa revela o impensável: ambas acabaram detidas por estarem a fazer passar-se por agentes de autoridade. Sentadas na parte de trás do carro da polícia, Diana viu que havia um pacote de batatas fritas com sabor a bacon e começou a comê-las, tendo sido repreendida pelo agente que seguia no banco da frente.

Mesmo com os anéis de noivado virados ao contrário para não denunciarem a identidade, os agentes acabaram por reconhecer as duas jovens da Casa Real Britânica.

Veja no vídeo da divertida entrevista a imagem das duas jovens no dia em que este episódio ocorreu: