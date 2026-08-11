"Casamento secreto?": Fanny Rodrigues leva fãs à loucura ao surgir vestida de noiva em vídeo misterioso

Fanny Rodrigues apanhou todos de surpresa quando, este domingo, 9 de agosto, surgiu nas redes sociais vestida de noiva. A partilha gerou uma onda de entusiasmo por parte dos fãs, que começaram de imediato a especular sobre um possível casamento secreto com o namorado, Detchi.

Nas imagens partilhadas, pode ver-se o pai de Fanny, o senhor Fernando, a conduzir um automóvel clássico onde levava a noiva até à igreja. Na descrição daquela partilha, a ex-concorrente do Secret Story deixou apenas algumas reticências. A música que fez acompanhar o vídeo também não passou despercebida. A belle portugaise, como é carinhosamente tratada pelos fãs, elegeu a música A Thousand Years, de Christina Perri, que é muito romântica e diz: "Eu amo-te por mil anos".

Já nesta segunda-feira, 10, Fanny voltou a recorrer às redes sociais para partilhar as fotografias do vestido de noiva escolhido. Mais uma vez, voltou a não escrever nada na legenda, mas adicionou a canção O Primeiro Dia, de Sérgio Godinho. "Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida", ouve-se. Detchi comentou a partilha. "O início", escreveu.

Os fãs ficaram completamente em êxtase com as duas publicações e bombardearam-nas de comentários. "Que linda!", "Uma verdadeira princesa! Muitos parabéns e que sejam felizes", "Que finalmente sejas feliz!", "Casamento? O vestido é lindíssimo", "Que seja eterno o amor que vos une!", "O amor cura sempre!", "Casou-se em Viseu? Que linda!", "Casamento secreto?", "Que notícia linda", "Oh meu Deus! Não acredito! Parabéns!!!", são alguns dos comentários que se podem ler.

Veja, na galeria que preparámos para si, as fotos de Fanny que estão a dar que falar