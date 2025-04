Faqueiro de marca alemã com 60 peças nunca esteve tão barato. E é elogiado em toda a Europa  

Este artigo pode conter links afiliados*

Pode um conjunto de talheres transformar a experiência à mesa? A resposta pode muito bem ser “sim”, quando falamos de um faqueiro de 60 peças como o Verona, da marca alemã WMF, agora com um desconto difícil de ignorar: 54% abaixo do preço original. Na Amazon, existem perto de 10 mil elogios escritos por clientes de vários países europeus.

Projetado pelo designer Peter Bäuler, este conjunto para 12 pessoas combina funcionalidade e elegância, com um acabamento polido em aço inoxidável Cromargan 18/10 — uma liga que garante resistência à corrosão, neutralidade de sabor e compatibilidade com a máquina de lavar loiça. São 12 facas monobloco forjadas numa só peça, garfos, colheres, colheres de chá e garfos de sobremesa, tudo guardado numa caixa própria que valoriza ainda mais a oferta.

Adquira o faqueiro aqui

As avaliações não deixam margem para dúvidas: com uma pontuação de 4,6 estrelas em mais de 9 mil opiniões, o faqueiro WMF tem conquistado utilizadores de toda a Europa, destacando-se pelo equilíbrio entre peso, conforto ao manusear e qualidade do acabamento. As facas com lâmina dentada, por exemplo, são forjadas e temperadas de forma a garantir durabilidade e corte preciso por muitos anos.

Num tempo em que se valoriza cada euro investido em produtos para a casa, este pode ser o momento ideal para trocar os talheres de sempre por um conjunto duradouro, robusto e visualmente agradável. A marca WMF, com tradição centenária em artigos de cozinha, é uma referência constante nas listas de compras dos consumidores mais exigentes.

E enquanto a oferta durar, o preço de 141,29 euros torna-se ainda mais atrativo: menos de 2,40 euros por peça — o tipo de valor que raramente se encontra num produto com este padrão de fabrico. Mesmo para quem já tem um faqueiro completo, este pode muito bem ser o upgrade que faltava.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.