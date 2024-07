Crocante por fora e suculenta por dentro: aprenda a fazer esta deliciosa tarte

Tem sobras de batatas cozidas no frigorífico? Então, tem um dos ingredientes principais para esta deliciosa tarte. Crocante por fora e suculenta por dentro.

Ingredientes:

450gr batatas cozidas;

4 dentes de alho picados;

1 c. sopa alecrim picado;

Azeite;

200gr queijo ralado;

1 farinheira sem pele

Preparação:

1. Coloque numa frigideira os cubos de batata cozida.Tempere com os dentes de alho picados, o alecrim picado e um fio de azeite. Envolva os ingredientes. Com a ajuda de um copo esmague as batatas.

2. Sobre a esmagada de batata disponha o queijo ralado e a farinheira esfarelada.

3.Leve ao forno, a 200º, durante 40 minutos.