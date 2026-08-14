Novidades no Farol Hotel: a nova visão que está a redefinir a experiência gastronómica em Cascais

Há hotéis que acompanham tendências. Outros preferem criá-las. No Farol Hotel, em Cascais, está a desenhar-se uma nova identidade gastronómica que pretende afirmar-se muito para além da restauração de hotel, com uma nova cozinha instalada quase em cima do mar. A ambição passa por transformar o restaurante Element6 e o bar O'Mast em destinos por direito próprio, capazes de atrair não apenas hóspedes, mas também quem procura uma experiência gastronómica contemporânea, profundamente ligada ao oceano e ao território. E tenho de dizer, a sobremesa mais surpreendente e deliciosa deste ano está aqui!

Para liderar esta transformação, o Farol Hotel recrutou Tomas Zion, consultor internacional de hotelaria e restauração, cuja carreira passou por alguns dos nomes mais prestigiados da hotelaria mundial. Formado em Gestão de Empresas pela Westminster University, em Londres, iniciou o seu percurso profissional no histórico Claridge's, onde durante sete anos trabalhou ao lado de algumas das maiores referências da hotelaria de luxo. Mais tarde, integrou vários projetos nos Emirados Árabes Unidos e criou a sua própria empresa de consultoria, especializada na transformação de conceitos de restauração.

Hoje, acredita que o verdadeiro luxo já não se mede pela formalidade ou exclusividade, mas pela autenticidade das experiências. Foi precisamente essa visão que o trouxe até Cascais. "Vi um potencial extraordinário. Poucos destinos conseguem reunir beleza natural, projeção internacional, qualidade de vida e autenticidade como Cascais. A oportunidade não era apenas gerir um restaurante ou um bar, mas criar um destino que refletisse a energia do Atlântico e o espírito do Portugal contemporâneo", explica.

Em vez de importar conceitos inspirados em Londres, Nova Iorque ou Dubai, a nova estratégia do Farol Hotel começou com uma pergunta aparentemente simples: "O que pertence verdadeiramente aqui?". A resposta surgiu naturalmente: o Atlântico.

É essa ligação ao oceano que serve de fio condutor ao Element6 e ao O'Mast, dois espaços concebidos para celebrar a identidade costeira de Cascais através da gastronomia, do ambiente e da hospitalidade.

Segundo Tomas Zion, a nova filosofia assenta num conceito de "luxo confortável", onde a excelência não necessita de ostentação e o serviço privilegia proximidade, calor humano e inteligência emocional.

"Não perseguimos tendências. Preferimos construir algo intemporal, baseado em produtos excepcionais, hospitalidade genuína e experiências memoráveis."

A aposta começa também na própria equipa. A formação contínua, a cultura interna e a valorização das pessoas assumem um papel central na estratégia, partindo da convicção de que a técnica se ensina, mas a capacidade de fazer um cliente sentir-se verdadeiramente acolhido é aquilo que permanece na memória.

Element6: Oceano. Fogo. Faca.

O novo restaurante apresenta um conceito simples e bem definido: Oceano. Fogo. Faca. São estes três pilares que orientam toda a carta.

Oceano traduz-se numa seleção de peixe e marisco onde predominam a frescura, a pureza dos sabores e a proximidade ao Atlântico. O fogo assume-se como elemento central da cozinha através da grelha a carvão, enquanto a faca representa o rigor técnico e a precisão dos chefs na preparação de sushi, sashimi, tártaros e outras propostas de execução delicada.

O resultado é uma cozinha contemporânea com menos intervenção técnica e maior respeito pelo ingrediente.

Em vez de esconder a matéria-prima sob camadas de elaboradas composições, o Element6 procura valorizá-la.

Uma carta que celebra o Atlântico, o fogo e a excelência do produto

A carta privilegia ingredientes de excelência, técnicas precisas e uma intervenção mínima, permitindo que o produto revele toda a sua identidade.

A viagem começa com um conjunto de entradas onde o peixe e o marisco assumem naturalmente o protagonismo.

O Tiradito de Gamba apresenta delicados camarões piriquito marinados em ponzu de lima e kimuchi, complementados pela frescura do cebolinho e pelas notas aromáticas do gengibre. O resultado é um prato vibrante, onde a acidez, o picante subtil e a doçura natural do marisco encontram um equilíbrio elegante.

Segue-se o Ceviche de Robalo do Atlântico, preparado com robalo do mar cuidadosamente marinado num leite de tigre elaborado a partir de legumes e cabeças de peixe, enriquecido com aji amarillo. A finalização com azeite virgem extra e milho cancha crocante acrescenta textura e profundidade, numa interpretação contemporânea de um dos maiores clássicos da cozinha peruana.

Entre as propostas de carne destaca-se o Tártaro de Carne, confeccionado com lombo de novilho da raça Blond d'Aquitaine. A carne é delicadamente temperada com pickles caseiros, chipotle e pasta de trufa negra, além de uma gema curada. É servido com tostas de pão de massa-mãe de carvão, grelhadas na brasa, que reforçam subtilmente o carácter fumado do prato.

A componente vegetal ganha igualmente protagonismo através do Carpaccio de Beterraba, onde a beterraba é previamente assada em sal e funcho-do-mar para concentrar os seus sabores naturais. É acompanhada por um húmus de beterraba e grão, cebolinho, vinagreta preparada com azeite virgem extra e vinagre fumado, terminando com queijo Feta DOP que acrescenta frescura e contraste.

E para quem gosta de sushi, não faltam as propostas de sushi e sashimi preparadas com a orientação do sushi master Francisco Braga, cada detalhe é tratado com rigor e respeito pela essência dos sabores.

É na grelha a carvão, verdadeiro coração do Element6, que a filosofia do restaurante se revela em pleno.

O Robalo é apresentado na sua forma mais pura: grelhado sobre carvão, apenas temperado para permitir que a qualidade do peixe fale por si.

O Camarão Tigre chega à mesa em duas generosas peças, cuidadosamente grelhadas e finalizadas com uma manteiga aromática de chipotle e limão, que intensifica a doçura natural do marisco sem a sobrepor.

O Polvo passa por um longo processo de preparação antes de chegar à grelha. Depois de ser cozido lentamente com aromáticos e vinho tinto, termina sobre o carvão, adquirindo uma textura simultaneamente macia e ligeiramente caramelizada.

E para partilhar, o Linguado Rosa, servido inteiro para duas pessoas, é grelhado na brasa e finalizado com manteiga de limão confitado e cebolinho, numa proposta que privilegia a simplicidade e a qualidade absoluta da matéria-prima.

Para os apreciadores de carne, o Bife de Alcatra Wagyu, proveniente da Austrália, evidencia toda a riqueza desta raça através de uma preparação minimalista: apenas sal, pimenta e carvão, permitindo que a marmoreação natural da carne seja a verdadeira protagonista.

As Costeletas de Borrego Grelhadas, provenientes de um premium carré de origem irlandesa, seguem a mesma filosofia. Grelhadas apenas com sal e pimenta, são terminadas com sumo de limão fresco, que acrescenta luminosidade e equilíbrio ao conjunto.

Os acompanhamentos mantêm a mesma atenção ao detalhe

A Salada Fresca da Época combina uma selecção de alfaces com tomate cherry biológico, beterraba amarela, chioggia e cebolo, tudo ligado por uma vinagreta de vinagre de vinho tinto e azeite virgem extra, privilegiando sabores frescos e sazonais.

Já a Seleção de Legumes Grelhados reúne alcachofras, cogumelos Portobello e pleurotes, feijão filet, pimentos vermelhos, cebolinhas pérola e tomate cherry, todos preparados sobre o carvão e finalizados com manteiga de limão confitado e cebolinho.

Para completar a refeição, o Arroz com Tomate Seco e Milho é confeccionado com arroz basmati, milho doce e tomate seco, sendo posteriormente salteado na brasa e terminado com cebolinho, adquirindo uma subtil complexidade fumada.

As sobremesas de Rafaela Reis

A finalizar a experiência, a chef pasteleira Rafaela Reis apresenta uma selecção de sobremesas que alia técnica, criatividade e um forte sentido estético.

As Pedras de Chocolate do Atlântico e Ginja são talvez a criação mais cénica da carta. Inspiradas nas rochas da costa de Cascais, são elaboradas com chocolate de Madagáscar 64%, revestidas por uma delicada camada de chocolate, acompanhadas por ginjas em calda e aguardente, crumble de chocolate, framboesa crocante, esferificação de ginja e um intenso gelado da mesma fruta.

O Crème Brûlée caramelizado com carvão revisita um clássico francês, aromatizando o creme com baunilha e caramelizando-o sobre o carvão com açúcar mascavado, conferindo-lhe discretas notas fumadas que reforçam a identidade do restaurante. Melhor de sempre!

A sobremesa mais surpreendente deste ano e uma das melhores que já degustei, é esta! O Charuto O'Mast alia técnica e ilusão visual. Uma delicada pâte à cigarette envolve uma mousse de chocolate perfumada com fava tonka e rum, enriquecida com praliné de avelã e massa kadaif, sendo servida com gelado de rum e passas. A semelhança conseguida a um charuto aceso é surreal, ao ponto de alguns clientes ficarem confusos, esta tendência é muito conhecida em França e pouco explorada em Portugal, ainda. Com a ajuda da cozinha molecular, a chef Rafaela Reis está a fazer magia!

Em exclusivo no bar O'Mast, a proposta de Açaí apresenta-se como uma sobremesa fresca e descontraída. Ao gelado de açaí juntam-se granola caseira, creme de iogurte e leite condensado, fruta fresca e um surpreendente trompe-l'œil de banana e frutos vermelhos, uma criação que reproduz na perfeição uma pequena banana, demonstrando o virtuosismo técnico da equipa de pastelaria.

Ainda na carta do bar, destaco os cocktails de autor, as Ostras do Sado (naturais ou temperadas) e o Cheeseburger maturado a seco com cebola e pepino.

Mais do que uma renovação da carta, o Farol Hotel apresenta uma mudança de posicionamento. A intenção passa por criar um espaço onde gastronomia, hospitalidade e localização se fundem numa experiência coerente, capaz de refletir a personalidade de Cascais.

Num momento em que muitos restaurantes procuram seguir tendências internacionais, o Element6 escolhe precisamente o caminho inverso: partir da identidade local para construir uma proposta com ambição global. Porque, afinal, o verdadeiro luxo poderá estar precisamente nisso. Simplicidade, mas memorável!

Além de apresentar também uma das melhores vistas de sempre, a equipa deste hotel é exímia em fazer-nos sentir em casa. Extremamente atenciosos e queridos! Já tenho saudades!

Morada e Contactos:

Farol Hotel

Av. Rei Humberto II de Italia 7

2750-800 Cascais - Portugal

Telefone: +351 21 482 34 90

https://farol.com.pt/



https://www.facebook.com/FarolHotelCascais



https://www.instagram.com/farol_hotel/