Fascite plantar: os três produtos que os nossos leitores mais pediram

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"Uma maravilha no descanso desde o primeiro dia": As cápsulas de magnésio mais vendidas têm desconto na Amazon

A fascite plantar é um problema que, infelizmente, afeta muitos dos nossos leitores. Sabemos que pode ser bastante dolorosa, e que há vários motivos que a podem causar, desde o tipo de calçado ao excesso de tensão na zona do calcanhar. Por isso, decidimos reunir os três produtos mais populares que já recomendámos para este problema, todos eles bastante acessíveis, num só artigo para ajudar quem lida com este desconforto todos os dias.

Palmilhas ortopédicas com apoio extra para o arco do pé

Estas palmilhas da PCSsole custam cerca de 23€, têm uma média de 4,4 estrelas e já reúnem mais de 7.500 avaliações, sendo o produto mais popular dos três incluídos neste artigo. São compostas por várias camadas de materiais, incluindo espuma viscoelástica, que se adapta ao formato do pé e ajuda a amortecer o impacto a cada passo. Podem ser usadas em diferentes tipos de calçado, desde sapatilhas a botas, e cortadas à medida para um ajuste mais preciso, estando disponíveis em tamanhos desde o 35-36 até ao 48-49.

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Protetores de calcanhar em silicone, para colocar dentro do sapato

Estes protetores da Newpop têm o selo "Escolha da Amazon" e reúnem mais de 2.400 avaliações, com uma média de 4,1 estrelas. Feitos em silicone macio, envolvem o calcanhar e absorvem o impacto a cada passo, funcionando como uma almofada extra dentro do sapato. Uma utilizadora refere que ajudam bastante a aliviar a dor nos pés, mesmo quando sente que o pé não assenta corretamente ao caminhar. Outra compradora destaca que se adaptam à maioria dos modelos de calçado fechado.São ainda reutilizáveis, e uma das compradoras recomenda lavá-los uma vez por semana para prolongar a sua duração.

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Compressa de gelo e calor em forma de meia, para tornozelo e pé

Esta compressa da Tolaccea custa 24,53€, tem uma média de 4,4 estrelas e reúne mais de 2.200 avaliações. É feita de gel sólido reutilizável, envolvido em tecido lycra, o que a torna flexível mesmo depois de várias horas no congelador, e tem um formato de meia que permite calçá-la e caminhar livremente enquanto a usa. Cobre todo o tornozelo e o pé, e pode ser usada tanto para terapia de frio como de calor, o que ajuda a aliviar temporariamente a dor e a inflamação, sem substituir um tratamento de fundo para a fascite plantar. Uma utilizadora francesa conta que é "muito confortável e fácil de calçar", e que a usou precisamente para a fascite plantar, ficando "muito satisfeita" com o alívio sentido. Outra compradora acrescenta que foi recomendada pelo seu osteopata para fascite plantar, inflamação do tendão de Aquiles e uma dupla entorse, e garante que "alivia muito a dor".

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Estes três produtos não substituem o acompanhamento de um profissional de saúde, mas podem ser um bom complemento para quem procura mais conforto no dia a dia, sobretudo em fases em que a dor se torna mais incómoda. Com preços que vão dos 8€ aos 25€, é possível experimentar mais do que uma solução sem grande investimento, e perceber qual funciona melhor para o seu caso.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.