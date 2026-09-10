"Ajudam muito": o kit de massagem que está a aliviar quem sofre de fascite plantar

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Fascite plantar: o que é, porque acontece e um produto que pode ajudar a aliviar a dor

A fascite plantar é um problema que afeta muitos portugueses e pode ter origens diversas, desde o tipo de calçado usado até fatores posturais ou genéticos. A dor persistente no calcanhar pode condicionar até as tarefas mais simples do dia a dia, desde caminhar até estar de pé na cozinha. Para ajudar quem lida com este incómodo, fomos ver o que estava a resultar para outras pessoas, e encontrámos este kit de três bolas de massagem com saliências, da marca URAQT.

O produto tornou-se o mais vendido da categoria "Bolas de massagem e relaxamento" na Amazon, com mais de 1.600 avaliações. Nas avaliações da Amazon podemos ler várias experiências positivas, incluindo a de um comprador francês que utilizou o produto juntamente com uma meia de compressão e uma palmilha específica para fascite plantar: "Alivia e massaja sob o arco plantar e o calcanhar. Como resultado, deixei de ter dor no pé e consegui andar mais rápido e durante mais tempo, sem precisar de apoio." Atualmente em oferta flash, o preço desce 20%, passando de 10,16€ para 8,12€.

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Recomendado por quem já sofreu com esta condição

O conjunto inclui três bolas de tamanhos e cores diferentes, feitas em elastómero termoplástico não tóxico, com um peso total de apenas 270 gramas, o que facilita transportá-las para qualquer lado. As bolas foram pensadas para trabalhar a fáscia plantar através de uma massagem de tecido profundo. Uma compradora italiana explica que comprou o produto por recomendação de um ortopedista, precisamente para tratar a fascite plantar, e garante que "ajudam muito", ainda que este tipo de produto deva ser visto como um complemento e não como substituto do acompanhamento de um profissional de saúde.

Outra utilizadora acrescenta que, pelo preço, vale mesmo a pena, recomendando o produto tanto a quem procura tratar a fascite plantar como a quem só quer relaxar os pés com uma massagem depois de caminhadas.

Também serve para outras zonas do corpo

Além dos pés, as bolas podem ser usadas nas mãos, ombros e costas, ajudando a estimular a circulação sanguínea e a aliviar tensões musculares acumuladas. O tamanho compacto permite ainda guardar o kit numa bolsa ou gaveta, tornando fácil usá-lo em qualquer altura do dia, seja depois do trabalho ou antes de dormir.

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